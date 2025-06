Zbog toplinskog udara oglasili su crveno upozorenje! Evo gdje će biti najgore: Prženje na 37 °C

Hrvatska je na udaru toplinskog udara. Temperature se penju na više od 30 stupnjeva Celzijevih, ali to je samo početak. Idućih dana u Lijepoj našoj očekuju se temperature i do 37 stupnjeva Celzijevih...

- Prevladavat će sunčano te danju vruće i vrlo vruće. Postoji mala vjerojatnost za poslijepodnevni pljusak u Gorskom kotaru. Vjetar većinom slab, od sredine dana ponegdje umjeren jugozapadni, na Jadranu i zapadni te sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu od 21 do 24 °C. Najviša dnevna od 31 do 36 °C - stoji u prognozi DHMZ-a a srijedu, 25. lipnja.

Za srijedu je cijela Hrvatska pod meteoalarmom zbog visokih temperatura, narančasto upozorenje na snazi je za zagrebačku i karlovačku regiju, ostatak Hrvatske je u žutom...

Iz DHMZ-a su objavili "upozorenje na toplinske valove".

Najviše temperature očekuju se u četvrtak kad je za zagrebačku, osječku i karlovačku regiju na snazi crveno upozorenje, što označava "vrlo veliku opasnost", pojašnjavaju iz DHMZ-a.

- Veći dio četvrtka pretežno sunčano te danju vruće, u unutrašnjosti i vrlo vruće. Kasno poslijepodne i navečer sa sjeverozapada jače naoblačenje, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, ponajprije u središnjim predjelima. Zatim djelomice, na Jadranu pretežno sučano, još u petak i ne posve stabilno pa su mogući mjestimični pljuskovi, u noći na istoku i na sjevernom Jadranu, a poslijepodne u Dalmaciji, osobito u unutrašnjosti. Umjeren jugozapadni vjetar krajem četvrtka okrenut će na sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, prolazno na udare i jak. Na Jadranu slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni vjetar, od petka umjerena do jaka bura i sjeverozapadnjak. Na Jadranu jutarnja temperatura u porastu, a dnevna bez veće promjene, dok će na kopnu od petka danju biti manje vruće - pišu iz DHMZ-a...

Upozorenja i savjeti DHMZ-a

Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda su objavili niz preporuka kojima si građani mogu pomoći u zaštiti od velikih vrućina, među kojima su uzimanje puno tekućine, izbjegavanje napornog fizičkog rada kao i izlazaka u najtoplijem dijelu dana.

Preporuka je rashlađivanje prostora u kojem se boravi, a bilo bi idealno držati temperaturu ispod 32 Celzijeva stupnja danju i ispod 24 'celzijevca' noću što je posebno važno za djecu, osobe starije od 60 godina, kao i kronične bolesnike.

Boravak na suncu treba izbjegavati u razdoblju od 10 do 17 sati, a poglavito to vrijedi za djecu, trudnice, starije osobe srčane bolesnike i dijabetičare.

Građani bi u rashlađivanju prostora u kojem žive trebali koristiti hladniji noćni zrak te tijekom noći i ranih jutarnjih sati otvoriti sve prozore ili rolete.

Danju prozore i rolete treba zatvoriti, naročito one koji su okrenuti prema suncu, a sva umjetna svjetla i što je više moguće električnih uređaja treba ugasiti. Na prozore koji dobivaju sunce treba staviti zaslone, draperije ili tende.

Prilikom uključivanja uređaj za rashlađivanje (air-conditioning) treba zatvorite vrata i prozore kako se ne bi trošilo više energije nego što je potrebno.

Preporučuje se i tuširanje ili kupanje u mlakoj vodi, nošenje lagane, široke i svijetle odjeće od prirodnih materijala, a za izlazak van obavezan je šešir širokog oboda ili kapa i sunčane naočale. Izbjegavanje alkohola i napitaka s previše kofeina i šećera, konzumacija puno tekućine kao i češći mali obroci te izbjegavanje hrane bogate bjelančevinama, neke su od preporuka koje se navode u objavi.

Podsjećaju i na potrebu korištenja krema sa zaštitnim faktorom od štetnog UV zračenja, s posebnim naglaskom na novorođenčad i mlađu djecu. Građanima se skreće pozornost da pomognu susjedima, članovima obitelji i onima koji većinu vremena provode sami.

Ako imate zdravstvene probleme, tražite savjet liječnika, ako imate neku kroničnu bolest ili uzimate više lijekova, a ako se vi ili drugi oko vas osjećaju loše, potražite pomoć, poručuje se u objavi.

Tijekom trajanja velike vrućine nužno je pridržavati se preporuka lokalnih zdravstvenih ustanova. Važni brojevi su Hitna pomoć - 194 (za cijelu Hrvatsku) te 112 za Centar 112 koji djeluje kao jedinstveni komunikacijski centar za sve vrste hitnih situacija.

U zadnjem se desetljeću uočava trend porasta temperature u ljetnom razdoblju što utječe na zdravstveno stanje milijuna ljudi. Zbog toplinskih valova svijet već sada osjeća štetne učinke a oni će se vjerojatno i povećati. U Europi je zabilježen porast smrtnosti povezan s velikim vrućinama, a procjene ukazuju na vjerojatnost povećanja zdravstvenih rizika zbog toplinskih valova koji uzrokuju ozbiljne zdravstvene i socijalne posljedice, naglašava u objavi DHMZ.

