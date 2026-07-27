Zbog velikog poskupljenja, INA i Petrol ograničili točenje goriva: Evo što to znači za vozače!

NA i Petrol uveli su privremena ograničenja točenja goriva na dijelu svojih benzinskih postaja nakon što su se pojavile informacije o mogućem znatnom rastu cijena goriva od utorka. Prema neslužbenim izračunima, posebno bi mogao poskupjeti dizel. Na pojedinim benzinskim postajama postavljene su obavijesti prema kojima je maksimalna količina goriva po jednom točenju ograničena na 300 litara.

- Poštovani kupci, obavještavamo vas da je uvedeno privremeno ograničenje prodaje goriva, koje stupa na snagu 24. srpnja 2026. godine i vrijedi do opoziva. Sukladno donesenoj odluci, uvodi se ograničenje od 300 litara po točenju. Zahvaljujemo na razumijevanju i suradnji - stoji u obavijesti na jednoj od Petrolovih benzinskih postaja. Slične obavijesti pojavile su se i na pojedinim Ininim postajama.

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Iz Petrola su za Index pojasnili da je riječ o privremenoj i kratkoročnoj mjeri uvedenoj zbog tržišnih poremećaja.

- Odluku smo donijeli zbog aktualnih tržišnih poremećaja, s ciljem ravnomjernog osiguravanja stabilnosti ponude i dostupnosti goriva svim kupcima. Mjeru ćemo razmatrati na dnevnoj bazi, ovisno o razvoju situacije na tržištu. Ne odnosi se na sva prodajna mjesta u Hrvatskoj, a ograničenje od 300 litara u praksi ne pogađa uobičajena točenja osobnih vozila, nego prvenstveno kupnju većih količina goriva - poručili su. Sličan odgovor stigao je i iz Ine.

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- Kao odgovoran opskrbljivač, INA je privremeno uvela ograničenje točenja do 300 litara goriva po transakciji kako bi očuvala kontinuitet opskrbe u okolnostima pojačane potražnje tijekom turističke sezone i rasta neizvjesnosti na međunarodnim tržištima. Ograničenje se ne primjenjuje na autocestama ni na točenje plovila - naveli su iz kompanije.

Dodaju kako Rafinerija nafte Rijeka radi stabilno i kontinuirano te proizvodi dovoljne količine benzina, dizela i mlaznog goriva, zbog čega INA, ističu, raspolaže dovoljnim zalihama za urednu opskrbu tržišta u normalnim uvjetima poslovanja.

Od utorka moguće osjetno više cijene

Prema trenutačnom modelu izračuna, litra Eurosupera 95 mogla bi poskupjeti za 11 centi i stajati 1,65 eura. Još veći rast očekuje se kod Eurodizela, čija bi cijena mogla porasti za 22 centa, na 1,81 euro po litri. Plavi dizel prema istim izračunima poskupio bi za 24 centa i dosegnuo cijenu od 1,26 eura po litri. Rast cijena očekuje se i za ukapljeni naftni plin. UNP za boce mogao bi poskupjeti za sedam centi, na 1,88 eura po kilogramu, dok bi UNP za spremnike također mogao biti skuplji za sedam centi te stajati 1,30 eura po kilogramu.

Riječ je o neslužbenim izračunima, pa su moguće korekcije prije nego što Vlada na telefonskoj sjednici donese konačnu odluku o novim cijenama goriva. Premijer Andrej Plenković potvrdio je da će cijene goriva rasti, ali je poručio kako su mogućnosti Vlade da ublaži poskupljenje ograničene.

- Učinit ćemo ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo nastaviti subvencionirati građane i gospodarstvo - rekao je Plenković. Nove cijene goriva trebale bi stupiti na snagu u utorak.