Zbog vrućina cijeli Balkan postat će nenaseljiva pustinja

Rijeke će skroz presušiti, na Alpama neće više biti ni snijega, dok će u Sibiru i Kanadi padaline i više temperature stvoriti idealne uvjete za uzgoj hrane za većinu svijeta

<p>Na portalu <a href="https://bigthink.com/strange-maps/what-the-world-will-look-like-4degc-warmer" target="_blank">Big Think</a> objavljena je karta na kojoj se prikazuje kako će svijet izgledati kada prosječna godišnja temperatura bude četiri stupnja veća nego danas. </p><p>"Polinezije više nema, potonula je ispod mora. Pakistan i južna Indija su napušteni, a Europa se polako pretvara u pustinju. Takva nas situacija očekuje kada svijet u prosjeku godišnje bude topliji za samo četiri stupnja", navodi Big Think.</p><p>Zapadna Antarktika više nije sami led i nije nenaseljiva. U novim zelenim područjima osnivat će se novi gradovi. Sjeverna Kanada, Skandinavija i Sibir hranit će stotine milijuna klimatskih migranata koji će biti prisiljeni naseljavati ta područja, navode znanstvenici.</p><p>U tekstu se navodi kako je 'sada pravo vrijeme za kupnju nekretnina na Grenlandu, prije nego i on pozeleni'. </p><p>Mjesta na karti označena smeđom bojom predstavljaju teritorij koji će biti nenaseljiv zbog suša i ekstremnih vremenskih prilika, a među njima su istočna obala SAD-a, Srednja Amerika i središte Južne Amerike. </p><p>U Africi će poput njih završiti Madagaskar i Mozambik, u Aziji Indija i Pakistan, a napuštene će ostati Indokina i Indonezija.</p><p>Narančastom bojom označena su područja koja će postati nenaseljive pustinje, među kojima se nalazi cijeli Balkan, Austrija, Mađarska, Njemačka, Španjolska, Portugal... Odosno cijela južna Europa. Rijeke će skroz presušiti, a kako predviđa karta, na Alpama neće više biti ni snijega.</p><p>Crvena boja označava teritorij koji će zbog rasta razine mora biti potopljen. Pretpostavlja se da će četiri stupnja više temperature uzrokovati rast razine mora i do dva metra. Iako se na karti ne čini kao da je crveni teritorij velik, riječ je o gusto naseljenim područjima. Primjerice, u SAD-u je to više od deset posto njihovog stanovništva.</p><p>Svjetlozelena boja označava područja na kojima će biti moguć uzgoj hrane i osnivanje gradova. Među njima je zapadna Antarktika, neprepoznatljiva i gusto naseljena. Novi Zeland će također postati jedno od najgušće naseljenih područja na svijetu.</p><p>U Sibiru i Kanadi padaline i više temperature stvorit će idealne uvjete za uzgoj hrane za većinu svijeta, dok će utočište većini svjetske populacije ponuditi Velika Britanija, Skandinavija, Grenland i sjeverna Rusija.</p><p>Tamnozelena boja označava teritorij na kojem je moguće ponovno pošumljavanje, ali ni napuštena područja neće ostati beskorisna. Ona označena zelenim točkama koristit će se za proizvodnju solarne energije, a crvenim točkama za proizvodnju geotermalne energije.</p><p>Ogromne vjetroelektrane na obalama Južne Amerike, Aljaske i Sjevernog mora proizvodit će ostatak energije potrebne planeti.</p>