Zbogom kolonama: Držićeva i Savska dobivaju podvožnjake?

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić želi izgraditi dva nova podvožnjaka - jedan na raskrižju Ulice grada Vukovara i Savske ceste te jedan na križanju Ulice grada Vukovara i Avenije Marina Držića.

Idejna prometna rješenja za oba raskrižja napravio je Luka Novačko, predstojnik Zavoda za cestovni promet na zagrebačkom Fakultetu prometnih znanosti, koji za Jutarnji list objasnio kako bi izgledala nova prometna regulacija.

Prvo se dotaknuo križanja Vukovarska-Držićeva. Prema idejnom rješenju, kaže, treba napraviti dvije trake u smjeru istok-zapad, zapad-istok na razini minus 1, dok bi se na nultoj razini i dalje odvijao promet u svim smjerovima, uz uvjet da dođe do preraspodjele traka. Gradnjom podvožnjaka bi se ukupno vrijeme čekanja na tom križanju smanjilo čak četiri puta.

- Za pet godina, uz povećanje prometa od osam posto, na raskrižju bi se u jutarnjem vršnom razdoblju od 7 do 9 sati, kada se uzme prosjek svih privoza, čekalo 170 sekundi, a u popodnevnom vršnom razdoblju, od 15 do 17 sati, 210 sekundi.

Sličan je plan i za križanje Vukovarska-Savska gdje bi se isto tako napravio podvožnjak na minus 1 razini u smjeru istok-zapad i zapad-istok, samo što bi se napravilo više lijevih skretača i tramvajska stanica bi se pomaknula sa sredine ceste bliže nogostupu.

Oba su rješenja unutar granica GUP-a, no postoji i nekoliko velikih prepreka koje stoje na putu realizaciji tih projekata. U oba je slučaja to pitanje vlasništva zemljišta i komunalne infrastrukture, no križanje na Savskoj nosi sa sobom i dodatne građevinske zahvate.