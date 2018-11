Zdravko Marić: Koliko ja znam, i dalje sam ministar financija...

- Koliko znam i dalje sam ministar financija i imam legitimitet doći u Sabor i braniti paket poreznih zakona, kazao je ministar financija Zdravko Marić u Saboru na pitanje što znači da ostaje na ministarskoj funkciji do daljnjega. Na opasku da ne zvuči uvjerljivo kada kaže da na funkciji ostaje do daljnjega, a ne do kraja mandata, uzvratio je:

- To je stvar impresija, kako tko vidi jesam li ili nisam uvjerljiv. Meni je najvažnije da budem uvjerljiv u ovome što radim kao ministar financija i da se rezultati na kraju vide - poručio je Marić.

Demantirao je da je novi Zakon o sprječavanju sukoba interesa povezan s njegovim navodnim odlaskom u Adris.

- Teško mi je to komentirati. Ponavljam da ne znam od kuda se pojavila ta vijest i sada posljednjih dana moram ponavljati da sam fokusiran na porezne zakone, rebalans i proračun i da se tim bavim. Pogledajmo samo vremenske horizonte. O tom zakonu i njegovim odredbama razgovara se nekoliko godina. Sam zakon nije u mom resoru nego Ministarstva uprave. Znate kad je on bio u javnom savjetovanju, a ja ni ne znam u kojoj je on sad fazi, ali sada netko uspije iskonstruirati cijelu ovu priču, da se to poveže sa mnom. Ne znam što bih na to rekao - kazao je.

Nije želio reći koliko bi prema njemu trebao biti period hlađenja dužnosnika.

- Naravno, bilo kakve mogućnosti zlouporaba i sukoba interesa zakon treba prepoznati i regulirati. Zašto onemogućiti bilo koga tko dolazi iz privatnog sektora u državni i da se tamo između ostalog vrati. Ne govorim ovdje o konkretnim primjerima nego govorim o načelnim principu. Kao ministar financija, ako ćete gledati isključivo, onda ja sutra ne bih mogao nigdje u Hrvatskoj raditi - kazao je Marić.

Predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Nataša Novaković navela je kako prema posljednjim informacijama u zakonu koji je bio u javnoj raspravi tijekom srpnja i kolovoza odredba o jednogodišnjem periodu hlađenja više ne postoji.

Novaković ne zna ni što se trenutku zbiva sa zakonom, a navodi da je on prema plani već trebao biti donesen.

- Gdje je on mi to ne znamo. Ako postoji prijedlog zakona u koji je 'period hlađenja' uvršten, mi taj zakon nemamo - kazala je Novaković.

Podsjetila je da je prijedlog Povjerenstva bio da dužnosnik može prijeći iz jednog u drugo trgovačko društvo te da je on proširen da se može ići u državnu i privatnu kompaniju odmah nakon mandata.

Navela je kako je povjerenstvu uz ukidanje perioda 'hlađenja' sporno i da u slučaju kad dužnosnik ne uvede u karticu svu imovinu ne mogu pokrenuti postupak već moraju tražiti od dužnosnika da dopuni karticu u roku od 15 dana.

- Ako on to unese, mi ne možemo pokrenuti postupak, što znači da imovinska kartica može biti potpuno neistinita i što god nađemo u redovnoj provjeri, dužnosnik može samo reći 'zaboravio sam', dopuniti i mi ne možemo voditi postupak. To drugim riječima znači da dužnosnici mogu lagati u svakom trenutku podnošenja imovinske kartice, a svrha imovinske kartice nije ta. Problematično nam je i pokretanje postupka u roku od 30 dana što je apsolutno nemoguće - kazala je Novaković.

Smatra da je predloženi zakon veliki korak unazad, te da ima tek sitnih poboljšanja, ali se nijedno ne tiče sukusa sukoba interesa. Na pitanje jesu li se povjerenstvu očitovali dužnosnici iz slučaja Agrokor od premijera Plenkovića i bivše potpredsjednice Dalić, odgovorila je:

- Očitovanje u predmetu Hotmail dobili smo od Vlade, od Zorana Besaka, a ostali se nisu očitovali. Kako je teško predmet zatvoriti tako, bit će pozvani na usmeno izlaganje. Premijer Plenković nije ni pozvan na očitovanje nego Vlada, a Vlada se očitovala - zaključila je Novaković.

Bivši ministar uprave Arsen Bauk (SDP) kazao je da su za mandata bivše Vlade uočili neke stvari koje je trebalo korigirati u Zakonu o sprječavanju sukoba interesa, ali se na to nisu odlučili jer nisu željeli ostaviti dojam da se želi pogodovati političarima nešto više u odnosu na ono što imaju sada.

Stava je da postoji problem u slučajevima kada nakon mandata dužnosnici ne mogu ići raditi poslove, koji objektivno nemaju veze s onim što su radili te da bi to trebalo korigirati no smatra da treba ostati odredba da dužnosnik ne može ići raditi u tvrtke s kojima je surađivao dok je bio dužnosnik. Smatra i da taj period treba produljiti i više od jedne godine.

- Što se tiče ministra Zdravka Marića ne vidim da bi on u bilo kojoj optici, pod bilo kojim povećalom mogao odmah otići u Adris grupu. Ne znam čeka li on novi zakon, ali tako bi se moglo zaključiti iz njegovih odgovora kada kaže da ostaje ministar 'do daljnjega'. Ako bi rekao da ostaje ministar do kraja mandata, onda ne bi bilo nikakvih dilema. On je izabrani zastupnik, može se na godinu dana vratiti u Sabor, ali pitanje je njegovih želja i ambicija. Dobro da se ima gdje vratiti jer tamo odakle je došao trenutačno ne cvjetaju ruže - zaključio je Bauk.