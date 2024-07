Zdravko Pevec nije kriv: Sud ga oslobodio optužbi za prevaru i krivotvorenje pečata

Općinski sud u Zlataru odlučio je da ZDravko Pevec, nekadašnji moćni poduzetnik koji sad gradi svoj posao od početka, nije kriv za prevaru i krivotvorenje pečata. Točnije, da nije krivotvorio svoj potpis kako bi tvrtki Pevec oteo zaštićeni pečat.

- Jurica Lovrinčević je kopao jamu za mene, a sad je sam upao u nju! Nimalo čudno, jer to je rukopis čovjeka koji me je poslovno dokrajčio. Podigao je dvadesetak tužbi protiv mene, izvarao me, strpao u zatvor, a sad on i njegovi kompanjoni strepe od ruke pravde. Ona je spora, al’ dostižna. Gradimo novi Pevec iz pepela. Skromno, polako, dostojanstveno i sve to ljudi vide i očito cijene kad ponovo kupuju Pevecove proizvode - rekao je Pevec za Zagorje International.

Ova presuda je već druga koja ove godine ide u korist Pevecovih. Prva je donesena početkom godine na Općinskom sudu u Bjelovaru koji je presudio da “Volvo Göteborg” mora vratiti Zdravku Pevecu imovinu i platiti troškove sudskog postupka. Taj spor je krenuo još 2015. godine, Volvo ga je tužio za prevaru, a Pevec je tvrdio da su mu uzeli kompaniju vrijednu milijune eura i 4.000 zaposlenika. Presuda suda u Bjelovaru je pravomoćna, a prema njoj, tvrtka Volvo Pevecu mora vratiti ovršenu imovinu, djedovinu, pašnjake, vinograde, rodnu kuću, a moraju platiti i visoke sudske troškove. Ovaj spor je bio 'težak' dva milijuna eura.

Kad je pečat u pitanju, prije gotovo dvije godine, Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske je potvrdio da Pevex ne smije koristiti ime Pevec. Tvrtka Pevex je tad objavila da su ni nositelji pečata PEVEC i PEVEX koje su i zaštitili i koji su upisani u registar žigova.

- U tijeku je i ovršni postupak koji je pokrenula tvrtka PEVEX d.d. protiv Zdravka Peveca kao dužnika zbog neplaćenog duga u iznosu od gotovo 4 milijuna kuna (3.909.465,72 kuna) koji dug proizlazi iz pravomoćne kaznene presude kojom su Višnja i Zdravko Pevec zbog počinjenja kaznenog djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju i utaje poreza oštetili tvrtku PEVEX d.d. za navedeni iznos. Prošli tjedan je drugostupanjski sud odbio žalbu Zdravka Peveca protiv rješenja o ovrsi, čime je rješenje o ovrsi postalo pravomoćno te sud nastavlja s propisanim radnjama - izjavili su 2022. godine.

Zdravko Pevec je odležao 11 mjeseci u zatvoru, jer je skupa s Višnjom proglašen krivim za prisvajanje nepripadne koristi od 4 milijuna kuna na štetu tvrtke.