'Zdravlje djece je ugroženo, a njihovo djetinjstvo ograničeno'

Iznad svega volimo ovaj grad, ali zdravlje za našu djecu u ovome gradu je ugroženo, njihovo je djetinjstvo ograničeno. Znamo da svi u životu imamo izbor otići ili ostati, ali nećemo otići sve dok ne budemo bili svjesni i znali kako smo poduzeli sve da bismo ostali ovdje i zato smo danas tu, jedna je od poruka velikog prosvjednog skupa na glavnom gradskom trgu u Slavonskom Brodu Korzu održanog u subotu popodne.

Gotovo 3000 Brođana, mahom mladih majki i očeva, ali i njihovih roditelja, baka i djedova, sugrađana okupilo se na Korzu da bi i na taj način pomogli da se poduzme sve što treba i mora, da Brođani napokon u praksi ostvare pravo na čistu i pitku vodu i čisti zrak.

- Neće nas obeshrabriti oni koji kažu da je sve ovo uzalud - poručili su Brođani.

- Nije uzalud, uzalud bi bilo pognuti glavu i čekati da netko progovori umjesto nas, taj netko ne postoji, voda nam je stvarno došla do grla. U Zagreb idemo po odgovore i zahtjeve, premijer, ministri i saborski odbori dobit će od brodskih mama zahtjeve, pitamo sve što se zaista događa, želimo samo istinu, a ne poluinformacije. Imamo pravo na informacije koje se tiču našeg zdravlja i zdravlja naše djece, hoćemo li čekati još devet godina? Mi nemamo strpljenja, neka nam do subote pripreme odgovore na pitanja koja nas zanimaju, svi ćemo doći tamo o trošku građana našeg grada Broda - kazala je u početku skupa Ivana Smolčić Jerković u ime organizacije skupa i Građanske inicijative Brodske mame.

- Ako ne dobijemo odgovore tražit ćemo da ih donesu za dva dana u Brod, o našem trošku proračuna kojeg mi Brođani punimo. A, kada dođu opet ćemo ih ovako dočekati, a kada saznamo odgovore znat ćemo što trebamo učiniti za svoju djecu i za nas sve - rekla je Ivana Smolčić Jerković.

U sklopu programa djeca su plesala, ispisivala poruke, svoje dlanove otiskivala u bojama na veliko platno koje će ponijeti put Zagreba. Svojom nazočnošću skup je podržao i brodski gradonačelnik Mirko Duspara.

- Činjenica je da se incident dogodio, da je to mjesto incidenta udaljeno svega 800 metara od naših bunara s pitkom vodom. Sanacija mjesta akcidenta nije provedena kako treba, pogotovo nije na vrijeme, zakazale su sve mjerodavne institucije i danas kada mi svi pijemo vodu iz cisterni i spremnika govore i poručuju da Crodux nije kriv. Nas ne interesira tko je kriv, interesira nas da dobijemo pitku vodu i imamo čisti zrak, a ne da ova naša djeca nose maske na licima i imaju alergije već u prvoj godini života. To očekujemo od premijera, pogotovo od resornog ministra, a on to do sada nije ponudio - rekao je gradonačelnik Duspara, te na upit novinara potvrdio da će grad Brod sufinancirati odlazak majki i njihove djece u Zagreb.

- Dajem i osobnu potporu, normalno je da ćemo pomoći njihov odlazak u Zagreb - kazao je Duspara.