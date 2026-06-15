Najveći problem hrvatskog zdravstva nije nedostatak stručnosti, nego dostupnost. Predugo se čeka na preglede, dijagnostiku i pojedine zahvate. Građani koji godinama izdvajaju za zdravstveni sustav često su prisiljeni otići privatniku kako bi na vrijeme dobili pregled ili terapiju.
KOMENTIRA MARTINA PAUČEK ŠLJIVAK PLUS+
Zdravlje ne bi smjelo ovisiti o tome koliko tko ima novca
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Hrvatska ima liječnike, medicinske sestre i zdravstvene djelatnike na koje možemo biti ponosni. Svakodnevno svjedočimo nevjerojatnim pričama o stručnjacima koji pomiču granice medicine, uvode nove metode liječenja, izvode zahtjevne zahvate i spašavaju živote koji bi u nekim drugim okolnostima bili izgubljeni. U našim bolnicama rade ljudi svjetske klase, a brojni pacijenti danas žive kvalitetnije i duže upravo zahvaljujući njihovom znanju i predanosti.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
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