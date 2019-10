Zdravlje zubi za zdravlje tijela i duha

To je potpuno normalno jer poznato je da blistav osmijeh i zdravi zubi podižu samopouzdanje. Uz veću sigurnost u sebe lakše idemo kroz život. Danas se ne moramo opterećivati brigom oko nesavršenosti i nedostataka zubi jer rješenje postoje za sve. Brzo i jednostavno danas možete nadomjestiti sve zube u nekoliko dolazaka uz širok izbor mogućnosti. Investicija u osmijeh kakav ste oduvijek htjeli je doživotno ulaganje jer uz redovitu kontrolu možete zauvijek imati lijep osmijeh na koji ćete biti ponosni.

Zdravi zubi preduvjet su općeg zdravlja organizma i kvalitete svakodnevnog privatnog i poslovnog života. Samo zdravi zubi omogućuju svakodnevno uživanje u hrani, socijalnim kontaktima, govoru bez teškoća i nelagode. Karijes, parodontoza i druga oboljenja zubi i usne šupljine važni su faktori individualnog zdravlja, ali i zdravlja društva u cjelini. Jeste li znali da se neliječeni upalni procesi mogu proširiti po organizmu i dovesti do većih infekcija i ozbiljnijih zdravstvenih problema? Važnost preventive proizlazi iz posljedica koje mogu biti drastične, a nepotrebne jer se mogu lako izbjeći ili umanjiti. Preventiva je prvi korak kojim se osigurava oralno zdravlje. No zašto je tako teško održavati redovno oralnu higijenu, ići jednom godišnje kod doktora stomatologa na pregled, čišćenje kamenca i paziti na zdravlje zubi, sigurno se ponekad zapitamo.

Foto: Poliklinika ARENA

Vrlo često zanemari se preventivni redovni pregled kod doktora stomatologa jer neki problemi se ne osjete dok nije prekasno. Bol kad nastupi već je riječ o uznapredovalom procesu koji je neko vrijeme tinjao pa odjednom buknuo. Na redovnom pregledu možete dobiti dobre i korisne savjete kako osigurati zdravlje usne šupljine i zubi, kako ispravno provoditi oralnu higijenu, kakve četkice najbolje odgovaraju upravo vašim zubima, kako i koliko koristiti zubni konac, vodice za ispiranje usta, trebaju li vam oralni tuš i interdentalna četkica, je li vrijeme za profesionalno čišćenje kamenca i mnogo toga još.

Započnite s boljom brigom za svoje zube ove jeseni. Novi početak za vaš osmijeh čeka vas kod doktora stomatologa u Poliklinici ARENA, centru vrhunske stomatologije. Dogovorite termin za preventivni pregled pozivom na 01 6542 655 ili ispunjavanjem forme u nastavku. Saznajte sve što vas zanima i poduzmite sve što možete za blistav osmijeh koji traje i osigurava vam zdravlje i samopouzdanje!

