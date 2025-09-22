Obavijesti

Zdravstveni sustav je na infuziji, 'spašavaju' nas umirovljenici

Piše Martina Pauček Šljivak,
?ekaonica i obavijesti u ambulanti | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Procjene govore da je Hrvatsku u posljednjih deset godina napustilo 7 do 8 tisuća medicinskih sestara, svake godine odlazi njih oko 200

Zadar je ostao bez stalno zaposlenog neonatologa pa se skrb za najmlađe pacijente donekle održava zahvaljujući umirovljenim liječnicima, doktorima koji u pomoć priskaču iz Zagreba i Rijeke i specijalizantima. Iako bolnica uvjerava javnost da sigurnost beba nije ugrožena, činjenica da se na odjelu oslanja na liječnike u mirovini i pomoć iz drugih gradova jasno pokazuje da je sustav na infuziji. A to nije samo slučaj sa Zadrom, u brojnim drugim gradovima zdravstveni se sustav koliko toliko održava na životu zahvaljujući liječnicima koji dolaze raditi iz mirovine pa se postavlja pitanje što kad oni više ne budu mogli uskakati kad zatreba? Raspisivanje međunarodnog natječaja za neonatologa priznanje je nemoći da se osigura stalan kadar. Ako bolnice u zemlji nisu u stanju zadržati domaću radnu snagu pitanje je koliko Hrvatska uopće može biti konkurentna u privlačenju stranih liječnika. Na primjeru Opće bolnice Zadar vidi se šira slika, godinama se upozorava na manjak liječnika i medicinskih sestara, a odlazak svakog pojedinca itekako se osjeti. Procjene govore da je Hrvatsku u posljednjih deset godina napustilo 7 do 8 tisuća medicinskih sestara, svake godine odlazi njih oko 200.

