Zebnja kod susjeda. Trojica lidera ostala su bez mentora

Trumpov poraz izazvao stanovitu paniku na Balkanu: slovenski premijer Janša, šef mađarske vlade Orban i srpski predsjednik države Vučić ostaju bez najvećeg uzora

<p>Dok je poraz Donalda Trumpa u Europi i cijelom svijetu izazvao opće olakšanje, u našem neposrednom susjedstvu, u Sloveniji, Mađarskoj i Srbiji, Janez Janša, Viktor Orban i Aleksandar Vučić uhvatili su se za glavu.</p><p>Riječ je o političarima koji su svoju političku sudbinu odlučili vezati za Trumpov uspjeh na izborima, čime su interese svojih zemalja podredili vlastitim političkim interesima. Sva trojica otvoreno su podržala Trumpa u njegovoj utrci s veteranom američke politike Josephom Bidenom još prije izbora, iako je to krajnje neuobičajeno i štetno, a može biti i opasno. Strani čelnici ne bi se trebali miješati u izbore u drugim demokratskim zemljama, kao što ni oni ne bi željeli da se drugi miješaju u izbore u njihovim zemljama.</p><p>Prvi je to učinio Viktor Orban još u rujnu, otvoreno poručivši kako navija za Trumpovu pobjedu na američkim izborima, tvrdeći da njegovi demokratski rivali guraju "moralni imperijalizam", koji on i konzervativni lideri poput njega odbacuju.</p><p>Predvodnik europskih populista naglasio je tad kako će američki izbori biti odlučujući jer, kako je rekao, međunarodna liberalna elita pokušava uništiti kršćanske konzervativce u Europi, koji gospodarsku efikasnost stavljaju ispred "do apsurda uzvišenih" politika EU, poput klimatskih ciljeva, socijalne Europe i multikulturalnog društva.</p><p>I Vučić je podržao Trumpa još prije izbora, jasno dajući do znanja da bi njegova pobjeda za Srbiju bila mnogo bolja od dolaska Bidena, za kojeg je poslije podsjetio da je "podržavao bombardiranje Srbije 1999. godine". Međutim, ponovno se pokazalo da Vučićeva potpora ne donosi sreću.</p><p>Vučić je na izborima 2016. godine podržao Hillary Clinton u njezinu pohodu na mandat u Bijeloj kući protiv Trumpa, baš kao i tadašnja hrvatska predsjednica Kolinda Grabar Kitarović, ali to ni Grabar Kitarović ni Vučića nije spriječilo da postanu veliki Trumpovi obožavatelji.</p><p>Vučićevo dodvoravanje i poltronstvo prema Trumpu najviše su došli do izražaja tijekom rujanskog potpisivanja sporazuma u Bijeloj kući, kad je Vučić uspio uvjeriti srpsku javnost da Trump ima razumijevanja za srpsku stranu u sporu s Kosovom i da će pomoći Srbiji, iako se na temelju Trumpovih izjava o tome kako je upravo zahvaljujući njegovoj mudrosti zaustavljeno "stoljetno ubijanje Srba i Albanaca" mogao steći dojam da on i nije previše upućen u taj spor, ali da ga žarko želi iskoristiti u svojoj kampanji.</p><p>Vučićeva potpora Trumpu čak je izazvala i određenu pozornost europskih i američkih medija, ali to nije ništa prema kaosu što ga je svojim ulizivačkim potezima prema Trumpu izazvao slovenski premijer Janša, koji je postao predmet sprdnje u najznačajnijim i najutjecajnijim europskim i svjetskim medijima.</p><p>Janša je, naime, napravio pravu diplomatsku akrobaciju, koja je okončana katastrofom, kako za njega i njegov politički ugled tako i za malu Sloveniju, čiji premijer još nije naučio kako se malim zemljama ne preporučuje miješanje u unutarnje poslove drugih zemalja, a pogotovo najmoćnije zemlje svijeta.</p>