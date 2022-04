Zekanović: Milanović kao da uzima stimulanse ili nešto puši ili pije. Nek se testira na droge

Zoran Milanović jučer je imao živopisno izlaganje u koje je utrpao UDBU, žvakaće na kolodvoru, HDZ i ponudu da ga mali Bane skine sačmaricom dok leti helikopterom.

Pogledajte video: Ako ste propustili...

'Ne bojim ga se, nisam mu ja Banožić'

To izlaganje u kojem je žestoko izvrijeđao Plenkovića nazvavši ga prljavim nasljednikom UDBE, a na koje je HDZ uzvratio priopćenjem da je predsjednik 'ruski agent', komentirao je Hrvoje Zekanović, nezavisni zastupnik.

- Ja stvarno ni sa čim ne mogu objasniti njegovo ponašanje, osim da on uzima nekakve aditive, nekakve stimulanse - rekao je Zekanović za N1 televiziju.

Nek se čovjek testira

Novinarka ga je pitala želi li time reći da je predsjednik na drogama?

- Nek se čovjek testira i neka me demantira. Njegovo ponašanje sugerira da njegovo raspoloženje ovisi o onome što on pije, puši ili konzumira, neka me demantira. Bojim li se njegovog odgovora? On se mene treba bojati. Nisam mu ja Banožić. Nije ni bitno što će mi odgovoriti. Neka se čovjek testira - dodao je Zekanović.

