Zekanović o drami u Saboru: Žalim zbog rječnika kojeg sam koristio, ali to je nedopustivo

Sjednica Sabora u srijedu nije prošla bez turbulencija. Tijekom rasprave o Zakonu o smanjenju emisija metana, Mostov zastupnik Marin Miletić primijetio je neobično ponašanje: Marin Živković iz stranke Možemo! navodno je mobitelom snimao sadržaj mobitela Hrvoja Zekanovića (HDS).

Zekanović nije skrivao bijes, izletio je iz klupe prema Živkoviću i u glas iznio svoj revolt: 'Kako je moguće da netko snima privatne poruke, uključujući intimnu korespondenciju sa suprugom'.

Psovke i oštri izrazi odjekivali su dvoranom, a predsjedavajući Željko Reiner morao je intervenirati i upozoriti ga da pazi riječi.

'Go*nari s ljevice snimaju privatnu korespondenciju. Je l' vas sram, je l' vas sram?', izgovorio je.

Zekanović je kasnije priznao za RTL Danas da žali zbog rječnika kojeg je koristio, ali da je nedopustivo da mu Živković snima privatni sadržaj mobitela.

Živković je nakon toga napustio sabornicu i dobio opomenu od potpredsjednika Sabora, a kasnije ni on ni njegova stranka Možemo! slučaj nisu htjeli komentirati.