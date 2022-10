Zekanović zove Mostovce da svjedoče pred Antikorupcijskim vijećem; Miro Bulj: Doći ćemo

Zastupnik saborske većine Hrvoje Zekanović (HDS) pozvao je u četvrtak predsjednika Antikorupcijskog vijeća Nikolu Grmoju da, uz najavljene članove Uprave i NO-a Ine, na saslušanje o aferi u Ini pozove i Božu Petrova i bivše Mostove ministre, na što su oni odgovorili potvrdno.

„Ako Nikola Grmoja i dalje želi na nezakonit način voditi rad Antikorupcijskog vijeća, pozivam ga da se donese zaključak na sljedećoj sjednici da se pozove Božo Petrov kao bivši potpredsjednik Vlade i da ga se pita za aferu Arbitraža s MOL-om. Svi znaju da je Hrvatska oštećena za dvije milijarde kuna, zbog toga što je Hrvatska na njegovo inzistiranje ušla u arbitražu”, izjavio je Zekanović na konferenciji za novinare.

Zatražio je da se pred Antikorupcijsko vijeće pozovu i dva bivša Mostova ministra, za gospodarstvo Tomislav Panenić i zaštitu okoliša Slaven Dobrović koji su, kako smatra, "očito uspješno radili na zatvaranju sisačke Rafinerije", što je bilo predmet rasprave na prošloj sjednici Antikorupcijskog vijeća.

"Htio bih čuti one koji su nam dežurni dušebrižnici i stalno se prave sveci, na koji su način svakom hrvatskom građaninu iz džepa izbili 500 milijuna. Petrov je više puta jasno rekao u medijima da je imao konzultante po tom pitanju (arbitraže), a ja želim vidjeti koji su to konzultanti jer to meni miriše na korupciju", istaknuo je Zelanović.

"S obzirom na to da se radi o gomili novaca za koju su odgovorni Petrov i Most, mislim da se i ta gospoda trebaju ispitati na Antikorupcijskom vijeću", poručio je HDS-ov zastupnik .

Bulj (Most): Petrov će doći na saslušanje pred Antikorupcijskim vijećem

Uzvratio je odmah Mostovac Miro Bulj, rekavši da će Božo Petrov doći na saslušanje pred Antikorupcijskim vijećem jer, kako ističe, oni se nemaju čega bojati.

"Mi smo došli u Vladu kada je Ina preko naših konzultanata mađarona isporučena Mađarima", izjavio je Bulj, dodavši: „Petrov će doći i svaki od nas će doći, jer sve Vlade prije nas isporučivali su našu najveću kompaniju Inu Mađarima".

Upitao je i 'zbog čega se drugi boje doći, zbog čega se boji Andrej Plenković'.

"A Božo Petrov će doći", ponovio je Bulj, dodavši kako se pita zbog čega je Plenkovićeva Vlada ostala u arbitraži iza Mosta i što je pravosuđe radilo. Kaže kako je Ina otuđena od hrvatskog naroda, a Mađari su branili nacionalne interese.

"Ni ja ni moji suborci se nismo borili za ovakvu Hrvatsku, zbog toga je Most i nastao i sad je Most kriv zbog ta tri mjeseca", izjavio je Bul, ponovivši da se ne boje.

"Vidjet ćemo te Plenkovićeve potrčke koje šalje kao flastere što će biti na Vijeću”, rekao je Bulj, ustvrdivši da je Most branio nacionalne interese. Rekao je i da je pala prva Vlada zbog Ine jer je Most htio zaštititi hrvatske interese u Ini. Prozvao je i hrvatsko pravosuđe, upitavši 'što je radilo' .

Bauk (SDP): Rado bi saslušao i sadašnje i bivše ministre

Sraz Mosta i vladajućih komentirao je i SDP-ov zastupnik Arsen Bauk, istaknuvši da bi rado saslušao i sadašnje i bivše ministre.

Antikorupcijsko vijeće je formirano s namjerom da ima oporbenu većinu kako bi vladajuća struktura bila izloženija takvim pitanjima, kazao je.

Bauk kaže kako bi bilo dobro da se vladajući odazovu pozivu Vijeća ili obrazlože zašto se ne mogu odazvati pa da se nađe neki drugi termin.

"Drago mi je da je Zekanović odlučio biti aktivan član Vijeća i davati prijedloge, pa ako bi to pridonijelo odazivanju svih ministara, sadašnjih i bivših, to je dobra ideja", poručio je Bauk, dodavši da "eto, i on jednom stavlja Zekanovićevu ideju u pozitivan kontekst".

