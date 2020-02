Zekanoviću nacrtali svastike na kući: 'Majci mi je pozlilo...'

Kukasti križ i slovo 'U' osvanuli su u subotu ujutro na kući zastupnika Hrvoja Zekanovića (HRAST) u Šibeniku, policija provodi očevid. a on je ocijenio kako je to ozbiljan presedan da se tako prijeti izabranome zastupniku u Hrvatski sabor.

Grafiti na ulaznim vratima Zekanovićeve obiteljske kuće u šibenskom Varošu, u starom dijelu grada, pojavili su se jutros između 9.15 i 9.30 sati. "Kad sam se vratio iz trgovine boja na vratimo se još bila cijedila", rekao je Zekanović, koji je pred kućom stajao u društvu dva policajca.

"Ovo je moja obiteljska kuća u kojoj živim sa suprugom, tri kćeri i majkom. Definitivno se radi o napadu na izabranog hrvatskog zastupnika u Hrvatski sabor, što je jedan ozbiljan presedan. Ja zapravo ne znam da je u 30 godina hrvatske države bilo ovakvih slučajeva, da se nekom zastupniku na ovaj način prijeti i da mu se uništava imovina", rekao je Zekanović.

Saborski zastupnik HRAST-a naglasio je da mu je majki pozlilo kada je vidjela grafite na ulaznim vratima kuće.

"Nikome nije svejedno, no posebno mojoj majci koja ima 80 godina. Ona tu živi cijeli život. Ovo je jako loš presedan za Šibenik i za Hrvatsku. Zanima me hoće li biti reakcije svih onih koji su se digli na zadnje noge kada je Milorad Pupovac pogođen limunom, što sam osobno osudio. Zanima me hoće li ova priča biti zaboravljena poput svastike na Poljudu", zapitao se Zekanović.

Policija ispred obiteljske kuće Hrvoja Zekanovića radi uviđaj, službenih izjava još nema.

Izvanredna pressica najavljena je za 12 sati na adresi Težačka 14 u Šibeniku.