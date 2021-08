Miroslav Škoro, bivši šef Domovinskog pokreta u razgovoru za Dnevnik Nove TV na pitanje zašto je dao otkaz kazao je da je mislio da radi nešto dobro.

- Bio sam siguran da radim nešto dobro. Mislio dam da je to potez kojim ćemo u novom ciklusu stvoriti neke nove ljude. Međutim, dogodilo se to da sam s jedne strane zadovoljan, s druge nezadovoljan. Mnogi su to protumačili krivo, mislili su da su se dogodile velike stvari iza kulisa - kazao je Škoro.

- Tog 20. srpnja na sastanku u stranci imali smo žustar razgovor no to nije bio razlog da bi se kasnije događale ovako ružne stvari. Žustar je bio po tome jer smo razgovarali je li to bio trenutak da se ja maknem - rekao je Škoro.

'Ja u kreiranju kaosa nisam sudjelovao'

Na pitanje o tome zašto misli da više ne treba voditi stranku, kaže kako se u javnosti percipira kako je izgubio na izborima.

- Ta percepcija je stvorena. Imam godina koliko imam i zdravstveno stanje kakvo imam, no stranka ne smije biti talac takve percepcije. Ja u kreiranju kaosa nisam sudjelovao. Nakon ostavke je sljedila tirada ružnih napisa u medijima. Mislim da se radi o ljudima koji su se zabarikadirali u Vlaškoj i koji ne daju komentirati objave - kazao je Škoro u Dnevniku Nove TV.

Navodi da mu namjera nije bila da ostavka ostane na Facebooku.

- Nije tu bilo ucjene, da je bila ucjena, ne bih sjedio sada ovdje, šutio bih - kazao je Škoro.

- Objavili su odmah moju ostavku i pozdravili u 15 minuta moju ostavku. Tražimo svi skupa odgovore, sve je to lako provjerljivo - navodi i kaže kako je čekao sve ovo vrijeme jer želi zaštititi stranku.

- Krenuli su u rat s mojom obitelji želeći me uništiti kao čovjeka. Nisam napravio ništa što bi išlo kontra toga da Domovinski pokret, moje dijete, naše dijete - živi dalje - rekao je Škoro.

'Ja nikad nisam stranci naplatio, ja sam stranci posudio novce'

Navodi kako je angažirao odvjetnika s kojim je pratio sve što se događa u javnom prostoru.

- Nitko ne vodi računa da svi mi imamo obitelji. Moja obitelj je navikla na to. Gđica Brajković ima bolesno dijete i mislim da je sudski epilog nužan - kazao je Škoro i dodao da je spreman ići u proceduru koja je nužna kad je medijski posao u pitanju.

Za trošenje stranačkog novca kaže kako postoje dokumenti banke koji dokazuju da nikad nije podizao novac.

- Imao sam token jer sam klijent te banke. Banka kaže da nikad u životu nisam imao karticu, nikad nisam potpisao putni nalog. Što se tiče vina i CD-a - stranka je brendirana mojim imenom i prezimenom cijelo vrijeme. Stotine tisuća kapa, olovaka, svega što je brendirano je kupljeno. Tu je i vino i CD-i koji su brendirani, a ja nikad nisam stranci naplatio, dapače, ja sam stranci posudio novce - objasnio je Škoro.

Za posljednjih mjesec dana i izlazak puno prljavog veša pa i prisluškivanje između suradnika kaže kako je jedan od njih bio na saslušanju u policiji.

- Volio bih da se i ta istraga ažurira pa da vidimo što je tu bilo - rekao je Škoro koji smatra da birače nije iznevjerio.

- Večeras sam došao ovdje jer jedan veliki dio Domovinskog pokreta želi da se zna što se dogodilo i želi da se provedu normalni izbori u stranci - rekao je Škoro i dodao kako neke stvari u toj stranci moraju prestati.

'Kad sam pjevao ljudi su govorili da ne znam pjevati'

Pokrenut je i stegovni postupak protiv Škore. On kaže kako je u gimnaziji čitao Kafkin Proces.

- U ovom trenutku ja samo znam da je pokrenut stegovni postupak. ne znam zbog čega - je li to zbog toga što sam rekao da nisam imao karticu, ne mogu spekulirat - kazao je Škoro i dodao da je znao kako će se ovo dogoditi, sve bi pokrenuo i ranije.

Na pitanje planira li preuzimanje Domovinskog pokreta s istomišljenicima kazao je:

- Domovinski pokret ima svoje vodstvo. Ovo je prilika da se desnica okupi. Ima ljudi koji su prošli nešto poput mene. Mislim da je ovo prigoda da posijemo jedno zrno zajedništva u ovoj priči, a ovi koji su to sve počeli, oni će morati otići - navodi Škoro.

O tome hoće li se vratiti pjevanju kaže da kad je pjevao, ljudi su govorili da ne zna pjevati.

- Sad mi govore da se vratim pjevanju. Ja sam ponosan na sve što smo prošli, ponosan sam i na svoje pjesme. Ako ima mudrosti i pameti, možemo izaći mudriji iz svega ovoga - zaključio je Škoro.