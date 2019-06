'Žele nam ugasiti bolnicu zbog zemljišta vrijednog 20 mil. €'

Portal kalelarga.info objavio je u subotu kako Ortopedskoj bolnici u Biogradu, prema njihovim informacijama, prijeti gašenje i pripajanje zadarskoj bolnici zbog enormnog duga koji je nastao posljednjih godina. Dug navodno iznosi najmanje 20 milijuna kuna, a neki izvori kažu i do 30 milijuna. Ideja o stavljanju biogradske ortopedije pod upravu zadarske bolnice nije nova, ali su je lokalne vlasti godinama uspješno odbijale. No potpuno gašenje bolnice, čiji je osnivač i vlasnik županija, i seljenje odjela u Zadar dovelo bi do ugrožavanja 200-njak radnih mjesta, ali se postavlja i pitanje što bi bilo s atraktivnim i vrijednim zemljištem koje bolnica ima.

Foto: Marko Dimic/PIXSELL

- U Ortopedskoj bolnici u Biogradu u posljednjih tri godine namjerno je stvoren dug kako bi se bolnica zatvorila, a otvorio prostor za prodaju vrijednog bolničkog zemljišta na sto tisuća kvadrata u neposrednoj blizini mora. Tamo tereni vrijede najmanje 200 eura po kvadratu što iznosi više od 20 milijuna eura koje netko želi strpati u džep. Zato se i priča o pripajanju dijelova bolnice zadarskoj Općoj bolnici, opravdavajući to dugovima koji u Biogradu iznose oko 30-ak milijuna kuna. Ako se Ortopedska bolnica u Biogradu ugasi ili pripoji Zadru, 220 ljudi ostat će bez posla. Od toga 20-ak liječnika naći će bez problema posao ili odseliti u inozemstvo kao i mnogi prije njih, ali što će biti s 200-tinjak čistačica, medicinskih sestara i tehničara, kuhara i ostalog nemedicinskog osoblja? Gdje će gospođa od 55 godina naći posla pet godina prije mirovine? I čemu sve to, budući da je u svijetu trend odvajanja specijaliziranih ustanova od općih bolnica zbog prirode posla i mogućih komplikacija zbog infekcija? Dijete koje se poreže i trebaju mu dva šava, morat će u Zadar. Netko ugane nogu, mora u Zadar. A u isto vrijeme Biograd i cijela regija gubi ustanovu s vrhunskom uslugom i vrhunskim materijalima, koju dobiju brzo i kvalitetno. Netko po starom hrvatskom principu želi uništiti vrhunsku ustanovu da bi podijelili novac od prodaje njezinih nekretnina - kazao nam je kirurg iz Ortopedsku bolnice dobro upućen u zbivanja.

O tome smo htjeli porazgovarati s ravnateljem bolnice Andrijom Marcelićem, no u nedjelju nije radio.

Za portal kalelarga.info je dan ranije rekao kako su financijski problemi počeli davno prije njegova dolaska na mjesto ravnatelja.

- Financijski problemi su počeli od 2009. godine, a pojačali se od 2015. godine, radi načina obračuna HZZO-a, koji plaća bolnici za usluge prema izvršenim fakturama, a cijene usluga su toliko niske da se ne može postići dogovoreni limit. Porasle su i plaće prema Kolektivnom ugovoru, te se to odražava na proračun bolnice. Naša bolnica je jedina ortopedska, a ona u Lovranu je državna bolnica i ima puno povoljniji položaj u poslovanju. Bilo je razgovora kako riješiti problem. Ja sam se zalagao da djelatnost mora ostati u Biogradu, jer najbolje funkcionira kao samostalna. Sve ortopedije koje su se pripojile bolnicama su se smanjile, što nije dobro. Izdvajanje ortopedije i premještanje u Polikliniku Zadar nije dobro rješenje. Naša bolnica nikakvu sanaciju nije dobila od 2002. godine. Mi smo materijalne rashode smanjili za dva milijuna kuna, a prihode od HZZO-u smo povećali za milijun kuna, a uveli smo i nove usluge. To su pozitivni pomaci. Mene je imenovao osnivač, ne odlučujem ja o ničemu, ali mogu dati informacije. Nije bitan moj položaj ravnatelja, ali 230 ljudi tu radi i prebacivanje Ortopedije u Polikliniku Zadar bi imalo teške posljedice. Što bi sa svakim radnim mjestom bilo, ja ne mogu ovako hipotetski govoriti. Ako se već nešto mora poduzeti, neka je spoje sa Općom bolnicom Zadar, ali neka odjele ne prebacuju u Zadar. S ekonomske i organizacijske strane mi smo napravili značajne korake, ali nešto treba i država - rekao je Marcelić.

Na telefonske pozive u nedjelju poslijepodne nisu nam se javili ni gradonačelnik Ivan Knez koji je ujedno i predsjednik upravnog vijeća bolnice ni župan Božidar Longin, koji je čelni čovjek institucije koja je osnivač i vlasnik bolnice, a samim tim i solidarni dužnik za sva nastala dugovanja bolnice koja će na koncu morati platiti upravo Županija.

Gradonačelnik Knez nam se u nedelju navečer javio s porukom da je na putu i da je sve to laž, te da nema prodaje ni gašenja. No vijećnici u gradskom vijeću kažu drugačije.



- Prve neslužbene informacije o gašenju bolnice dobio sam na vijeću početkom lipnja. Davale su se naznake mogućnosti zatvaranja i pripajanja bolnice. Ne iznenađuje me ni najmanje da se bolnica pokušava ugasiti, jer ima vrijedno zemljište koja je u vlasništvu grada, a županija je tu osnivač i vlasnik bolnice. Ortopedska bolnica u Biogradu, međutim, postoji već 80 godina, dakle prije nego su županije osnovane i ja im negiram pravo na prodaju tog zemljišta. Ali, kažem, ne čudi me jer je u Biogradu u zadnjih 10-ak godina prodano pola milijuna kvadrata gradskog i državnog zemljišta, u samo u zadnje dvije godine otkako sam u vijeću, oko 150 tisuća kvadrata - kazao je Ante Fuzul, oporbeni vijećnik u Biogradu iz redova Modesa.

Foto: Marko Dimic/PIXSELL

- Suludo je da se nije ni pokušalo bolnicu na neki način konsolidirati, jer se još od 2012. godine priča o novim investicijama u zdravstveni turizam, u Dom za stare i nezbrinute, a nije se napravilo ništa osim filmića o projektima koji se prezentiraju na svečanim sjednicama vijeća i na web stranicama Grada. Bolnica postoji već 80 godina, preživjela je II. svjetski rat, a u nju su se dolazili liječiti pacijenti sa svih strana tadašnje države. Pa da će takvu uspješnu bolnicu u umanjenom obliku prebaciti u zadarsku, koja je pred ovrhom, tko je tu lud? Gradonačelnik je nedavno kazao da bolnica godišnje generira šest milijuna kuna manjka, a koliko je meni poznato prije dolaska ove vladajuće strukture grada, bolnica nije imala gubitaka. U dogovorima smo za sazivanje izvanredne sjednice gradskog vijeća. Kao oporbeni vijećnici želimo da se razjasni cijela situacija oko ortopedske bolnice, jer 230 tamo zaposlenih bi bio udar za grad Biograd i okolne općine. U situaciji kad gubimo medicinsko osoblje, ovako nešto je samo još jedan okidač za iseljavanje kadra iz Hrvatske. Nije to dobra poruka. Nadam se da je to sitno politikantstvo, a ne pokušaj saniranja zadarske bolnice preko naših leđa - kaže Fuzul.

Tema: Hrvatska