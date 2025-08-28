Žele podići dobnu granicu za odlazak pilota u mirovinu na 67 godina jer ih nema dovoljno

Udruga koja predstavlja globalne zrakoplovne tvrtke IATA zatražila je od UN-ove agencije za zrakoplovstvo da podigne dobnu granicu za umirovljenje komercijalnih pilota na međunarodnim letovima sa 65 na 67 godina, rekavši da svjetska potražnja za zračnim prijevozom premašuje ponudu pilota.

UN-ova Organizacija međunarodnog civilnog zrakoplovstva (ICAO) razmotrit će na svojoj Općoj skupštini 23. rujna taj prijedlog, kojemu se protive glavni američki sindikati pilota.

Međunarodna pravila zabranjuju pilotima zrakoplova u dobi iznad 65 godina letenje na međunarodnim letovima, a mnoge zemlje, uključujući Sjedinjene Države, primjenjuju isto pravilo i na domaćim letovima. Iz Međunarodne udruge za zračni prijevoz (IATA), koja predstavlja oko 350 zrakoplovnih tvrtki u svijetu, kažu da je podizanje te dobne granice za dvije godine "oprezan, ali razuman korak u skladu sa sigurnošću".

I dalje bi morala biti najmanje dva pilota koji će upravljati zrakoplovom na svakom letu, uključujući jednog mlađeg od 65 godina ako je drugi pilot stariji od te dobi, navodi se u radnom dokumentu IATA-e objavljenom na web stranici ICAO-a. ICAO je 2006. godine podigao dobnu granicu sa 60 na 65 godina.

Vodeći sindikati pilota u SAD-u protive se podizanju dobne granice za odlazak u mirovinu temeljenu na sigurnosnim razlozima. Nema dovoljno dostupnih podataka da bi se adekvatno razumio rizik koje nosi povećanje dobne granice za odlazak u mirovinu, rekao je glasnogovornik Udruge pilota APA Dennis Tajer, pilot American Airlinesa AAL. „Ne kockamo se sa sigurnošću na taj način“, rekao je.

Iz dvije tamošnje udruge pilota Air Line Pilots Association i Southwest Airlines Pilot Association nisu odmah odgovorili na zahtjeve za komentarom.

Američki sindikati pilota protivili su se neuspješnom nastojanju koje su 2023. godine podržali američki prijevoznici da se Kongres navede da podigne obveznu dob za odlazak u mirovinu pilota zrakoplova sa 65 na 67 godina. Dvostranačka skupina zakonodavaca u Kongresu prošlog je mjeseca pritisnula administraciju predsjednika Donalda Trumpa da podrži međunarodne napore za podizanje obvezne dobi za umirovljenje pilota.