'Žele progurati zakon opasnih namjera! Ovo je najveći udar na novinarsku struku u 30 godina'

HND je donio odluku da organizira prosvjed na Markovom trgu u srijedu 31. siječnja 2024. godine s početkom u 11 sati, rekao je u petak Hrvoje Zovko, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva. Prosvjed se organizira povodom izmjena Kaznenog zakona kojim se uvodi kazneno djelo neovlaštenog otkrivanja sadržaja izvidne ili opasne radnje.

- Ovo je prosvjed koje HND organizira, odluku smo sinoć donijela, borit ćemo se svim sredstvima protiv zakona opasnih namjera. Pozivam sve građanke i građane da se odazovu prosvjedu i da dođu na Markov trg. Treba reći stop državnoj agresiji koja se provodi od strane gospodina Plenkovića i svih koalicijskih partnera, agresiji na novinarsku struku, kroz zakon opasnih namjera, agresiji na javni interes - kaže Zovko.

Zovko kaže da se ove izmjene zakona odnose ina same građane. - Da nije bilo novinara i novinarki ne bi znali za pijanu vožnju vukovarsko-srijemskog župana, ne bi znali tragične okolnosti smrti djevojke iz Osijeka. Da Klara Buntić živi u Hrvatskoj i da je svoju mučnu priču ispričala, da je ovaj zakona snazi. Bila bi pod udarom ovog zakona. Moramo zaustaviti donošenje ovog zakona. Svi koji dignu ruku za zakon opasnih namjera, bit će sudionici u državnoj agresiji na javni interes - rekao je.

Dodaje i da se ovim izmjenama zakona pokušava zataškati u superizbornoj godini. - Ono što je predlagatelj stavio da se za nas novinare to ne odnosi, to nama ništa ne znači. HND se time ne može kupiti. Po ovom zakonskom prijedlogu mogu vam uzeti mobitele,laptope i mogu vas pretraživati. To će biti jedno maltretiranje. Ovo je najveći udar u zadnjih 30 godina. Ako se taj zakon donese, nećemo stati, nećemo se predati - kaže predsjednik HND-a.

Osvrnuo se i na izbor glavnog državnog odvjetnika. - Činjenica da je kandidat i favorit za državnog odvjetnika osoba koja bi bez problema privodila novinare,koja zdušno podržava ovaj zakon, to dovoljno govori što nam se sprema - zaključio je Zovko.

Predsjednica HND-ovog ogranka internetskih novinara Ana Raić kaže da se o ovakvim izmjenama počelo raspravljati u trenutku kada su u medije iscurile poruke u kojima se spominje AP. - Odgovorno to mogu reći, tek kada je AP završio u medijima, onda se došlo na ideju da se Kazneni zakon izmjeni. Ne može nitko reći da smo na bilo koji način ugrožavali kaznene postupku, da smo remetili istrage, odavali tajne, ikada prije, sve do trenutka dok se AP nije pojavio. Farsa je da se želi zaštiti privatnost. Ovaj zakon je neprovediv, profesori upozoravaju da je javni interes ono što je u zakonu moralo stajati. Istraga nije tajna, ona je nejavna, zašto se onda ne smiju objaviti podaci iz istrage - rekla je Raić.

U trenutku kad će ovaj zakon biti izglasan posebno teško će biti novinarima na lokalnoj razini, smatra član izvršnog odbora HND-a Goran Gazdek.

- Tamo se jako teško dolazi do izvora i sada u normalnim okolnostima. Ljudi su se bojali nalaziti s novinarima, izmišljali su lažne profile kako bi nam slali povjerljive informacije. Ovaj zakon će to totalno onemogućiti, možemo jednostavno zatvoriti sve naše medije. Apel svima koji budu glasovali da pripaze za koga će dići ruku i za koje amandmane i da se odazovu na naš prosvjed - rekao je Gazdek.