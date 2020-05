Žele što više općina kako bi 'uguzili svoje kumeke i sineke'

Ekskluzivno istraživanje 24sata pokazalo je da građani traže reforme. Jasna je to poruka političarima kako je sazrelo vrijeme da obećanja kojima su nas zasipali u dosadašnjim predizbornim kampanjama i realiziraju. Ekonomist i znanstvenik prof. dr. Boris Podobnik iz istraživanja je iščitao da se politikom bave oni koji od nje imaju koristi.

Zašto nam trebaju reforme?

- Očito je da oni koji imaju osobne koristi i najviše izlaze na birališta i sudjeluju u kreiranju politike velikih stranaka. Očito je, kad gledate sve one koji glasaju za velike stranke, da politiku stranaka određuje najgori dio HDZ-a i SDP-a – kazao je Podobnik.

Iz Vladina plana reformi jasno je, kaže, da vladajući ne žele reforme jer su svjesni da bi time radili kontra interesa članstva.

- Vlada, posebno pred izbore, ne želi napraviti ništa protiv vlastitog članstva, iako bi to bilo dobro za Hrvatsku. Po meni postoje praktički dva principa kojih se drže velike stranke. Prvi je što veće uhljebljivanje kako bi povećali udio onih koji će glasati za njih, a drugi je da demotiviraju one koji im nisu skloni. To je naša tragedija - navodi Podobnik napominjući kako istraživanje pokazuje da se mišljenje većine razlikuje od mišljenja onih koji izlaze na izbore.

Razumije i ljude koji su demotivirani izaći na izbore.

- Građani su više puta dosad pokazali veliku želju za reformama, ali iznevjerile su ih velike, ali i neke manje stranke, koje su bile kupljenje od velikih – napominje Podobnik.

Odgovara im ovakvo stanje

Iako je iz istraživanja jasno da politika više nema ni jedan alibi održavati sadašnje stanje, Podobnik nije siguran da to velikim strankama išta znači.

- Oni jednostavno gledaju kakve su ankete političkih stranaka i vide da ogromna većina koja traži reforme nema uopće svojih predstavnika na političkoj sceni. Dok ne postoji netko tko ih politički može ugrožavati, njima, nažalost, ovakve ankete neće ništa značiti - smatra.

Podsjetio je i kako, primjerice, SDP-ova vlada nije uspjela ukinuti ni članarinu u Hrvatskoj gospodarskoj komori. To se, nastavlja, može objasniti samo na dva načina: ili su toliko nesposobni ili i njima odgovara da postoje uhljeb-organizacije, u koje bi u budućnosti mogli zbrinuti neke svoje ljude.

Dobra vijest je, kaže, što reforme želi i više od 80 posto branitelja.

- To što je velik broj branitelja za reforme znači da najvjerojatnije lažnih branitelja ipak nema previše. Ti ljudi su išli u rat i riskirali svoj život i jasno je da ih većina nije željela zemlju koja će biti najlošija u EU, a mi upravo težimo takvome mjestu – kazao je.

Ivana Koprića, stručnjaka za javnu upravu, pozitivno je iznenadilo što gotovo 82 posto ispitanika traži smanjenje broja općina.

- To je sad vrlo dobra osnova da se u taj posao i krene. Zbog najavljenih izbora ne očekujem da će se sad u to krenuti, ali ova praktički plebiscitarna podrška građana tim promjenama znači da će, tko god pobijedi na izborima, taj posao morati odraditi. Mnogi političari kojima se to ne da uzdaju se da će, ako su već nekoliko puta uspjeli prevariti građane, to moći još jedanput. No mislim da više neće moći, a tko će konkretno morati raditi na tome, vidjet ćemo nakon izbora - kazao je.

Iako ima onih koji zazivaju da bi teritorijalni preustroj trebao biti tema predizborne kampanje, stručnjak za javnu upravu smata kako je nakon ovih istraživanja to bespredmetno jer je jasno da je velika većina za promjene, pa čak i oni koji glasaju za HDZ.

Reforme će im uzdrmati baze

Politički analitičari s kojima smo razgovarali smatraju da je otpor prema reforma kod svih dosadašnjih vlada prisutan ne samo zbog gubitka izbora nego i zato što time dovode u pitanje cijele interesne skupine.

- Broj različitih plaćenih pozicija u državi izuzetno je velik, prevelik i neefikasan je i cijeli administrativni aparat. Primjerice, broj lokalnih jedinica ne može se smanjiti da stranke ne uzdrmaju svoju bazu - kaže analitičar.

Hrvatsku, upozorava on, čeka nastavak pat pozicije ne bude li pritiska javnosti da se promjene na koje čekamo 20 godina konačno i dogode.

Promjene čekamo 20 godina

Kozmetičke promjene kojih smo se nagledali kod svih dosadašnjih vlada, kad je riječ o nužnom rezanju parafiskalnih nameta, jasno pokazuju da su oni izmišljeni kako bi se financirala izmišljena radna mjesta i razne agencije.

