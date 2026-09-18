Zelena akcija: Nećemo dopustiti gradnju spalionice koju planira Tomislav Tomašević

Udruga Zelena akcija poručila je u petak kako neće dopustiti izgradnju energane, odnosno spalionice koju planira zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević te kako će se protiv tog „štetnog postrojenja“ boriti svim građanskim i pravnim sredstvima.

„Građani Zagreba su zaustavili spalionicu koju je silno pokušavao nametnuti gradonačelnik Bandić. Nećemo dopustiti ni izgradnju spalionice koju planira gradonačelnik Tomašević!“, priopćili su iz te udruge u kojoj je nekada Tomašević bio aktivan.

Zagrebački gradonačelnik ponovio je u srijedu da studija pokazuje da se isplati da Zagreb investira u vlastitu energanu, te da je jedino pitanje u ovom trenutku lokacija energane.

Iz Zelene akcije uzvraćaju kako je studija koju je naručio Grad „očigledno manjkav dokument jer analizira isključivo isplativost spaljivanja otpada izvan Zagreba ili u Zagrebu, potpuno ignorirajući bolja dostupna tehnološka rješenja“.

„Jasno je da to služi samo kao paravan za opravdavanje idućih koraka prema izgradnji spalionice, protiv koje je nekad bio i sam gradonačelnik, dok sada dezinformira javnost lažnim tezama da moderna spalionica nema negativan utjecaj na okoliš“, navodi udruga.

Poručuje kako „takve obmane“ neće proći i kako nastavljaju borbu za održiva rješenja, a protiv zastarjelog koncepta spaljivanja od kojeg gradovi diljem Europe odustaju „ što zbog novih dokaza o okolišnim štetama, a što zbog skupih naknada za emisije od spaljivanja koje EU uskoro počinje naplaćivati“.

"Birati spaljivanje otpada u jeku klimatske krize i uvođenja skupih penala, unatoč postojanju daleko boljih tehnoloških rješenja, suludo je srljanje gusaka u maglu. Nećemo to dopustiti – ni u Zagrebu, niti u drugim sredinama. U suradnji s građanskim inicijativama i udrugama suprotstavit ćemo se nametanju nerazumnih projekata na kojima bi se pojedinci trebali bogatiti, a štetu snositi građani i okoliš!", poručuju iz udruge.

Spaljivanje ne rješava problem otpada

Zelena akcija ističe kako se spalionice otpada u javnosti uljepšano nazivaju „energanama“, čime se pokušava sakriti njihova štetnost, a naglasiti navodna energetska učinkovitost.

„Osim što predstavljaju najskuplji način obrade otpada, u zrak ispuštaju spojeve štetne za zdravlje i emitiraju goleme količine stakleničkih plinova koji izravno utječu na klimatske promjene“, tvrdi udruga.

Navodi i kako spaljivanje ne rješava problem otpada, usprkos pokušajima da se prikaže drugačije. „Ono ga samo pretvara u novi, još opasniji problem – toksičan pepeo koji je, zajedno sa sustavima filtriranja koji se redovito moraju mijenjati, opasni otpad“.

Ističe i kako je zbrinjavanje tog otpada iznimno problematično i skupo, „zbog čega najčešće završava na ilegalnim deponijima kakvima je Hrvatska već preplavljena!“

Zelena akcija navodi i kako se spalioničarski lobi intenzivno trudi lažno informirati javnost sa hvalospjevima određenih spalionica u Europi, namjerno prešućujući njihova prekoračenja štetnih emisija i probleme u radu.

Podsjećaju i da su podnijeli tužbu protiv Studije utjecaja na okoliš za Centar za gospodarenje otpadom (CGO) u Resniku, u sklopu kojeg bi se otpad trebao pripremati za spaljivanje. Kažu da u Studiji uopće nisu analizirana bolja tehnološka rješenja od spaljivanja, kao ni utjecaj spaljivanja više od 130.000 tona otpada na okoliš. Poručuju kako je potpuno neprihvatljivo da Grad Zagreb nastavlja s realizacijom tog projekta izdavanjem lokacijske dozvole dok sudski spor još uvijek traje.