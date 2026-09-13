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SPALJIVANJE U KOROMAČNU

Zelena Istra poziva na prosvjed protiv smeća: 'Želimo odgovore o posljedicama za zdravlje ljudi'

Piše Ivan Hruškovec,
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Zelena Istra poziva na prosvjed protiv smeća: 'Želimo odgovore o posljedicama za zdravlje ljudi'
24SATA Koromačno: Tvornica cementa Holcim | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL
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Iz udruge ističu kako stanovnici Labinštine desetljećima žive uz industrijska postrojenja i posljedice onečišćenja te da imaju pravo tražiti zaštitu zdravlja i okoliša, kao i potpune informacije o tome što se planira dovoziti, spaljivati i ispuštati u njihovoj neposrednoj blizini.

Udruga Zelena Istra pozvala je građane na prosvjed protiv planiranog dovoženja i spaljivanja otpada iz Gospića u cementari Holcim u Koromačnu. Prosvjed će se održati u utorak, 15. rujna, u 15.30 sati ispred zgrade Općine Raša. Iz Zelene Istre poručuju kako se problem opasnog otpada u Gospiću mora hitno i odgovorno riješiti, ali smatraju da rješenje jednog problema ne smije značiti stvaranje novog problema u drugoj sredini.

„Ne prihvaćamo da se otpad iz Gospića dovodi u Koromačno i spaljuje u cementari Holcim, bez jasnih i vjerodostojnih odgovora o tome kakve će posljedice takav postupak imati na zdravlje ljudi i okoliš“, navode iz udruge.

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Ističu kako stanovnici Labinštine desetljećima žive uz industrijska postrojenja i posljedice onečišćenja te da imaju pravo tražiti zaštitu zdravlja i okoliša, kao i potpune informacije o tome što se planira dovoziti, spaljivati i ispuštati u njihovoj neposrednoj blizini.

Iz Zelene Istre smatraju da spaljivanje otpada u cementarama nije održivo rješenje jer, kako navode, otpad ne nestaje, dok emisije i pepeo ostaju u okolišu. Dodaju i da se ostaci procesa spaljivanja moraju zbrinuti.

„Upravo zato svaki plan sanacije mora biti utemeljen na najvišim standardima zaštite zdravlja ljudi, okoliša i klime. Ovako se problem samo prebacuje na drugu lokalnu zajednicu“, poručuju.

Na prosvjedu će građani javno iskazati protivljenje planiranom dovoženju i spaljivanju otpada iz Gospića u Koromačnu. Organizatori pozivaju stanovnike Labinštine, kao i građane diljem Istre, da im se pridruže.

Prosvjed će se održati u utorak, 15. rujna 2026., u 15.30 sati, ispred zgrade Općine Raša.

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