Zelene energije neće biti dovoljno za napajanje naše kapitalističke ekonomije!

Njezina je teza vrlo jednostavna, premda radikalna: ako želimo spriječiti klimatsku katastrofu, kapitalizam trebamo ukinuti. Herrmann priznaje da je kapitalizam zaslužan za golemi rast blagostanja na Zapadu u posljednjih nekoliko stoljeća, no tvrdi da on ima i fundamentalnu slabost: da bi mogao funkcionirati, mora kontinuirano rasti. Neprestani rast znači korištenje sve više i više resursa, no u ograničenom svijetu neograničeni rast nije moguć, a posljedica je klimatska kriza koja prijeti opstanku čovječanstva. “Industrijske zemlje ponašaju se kao da im je na raspolaganju nekoliko planeta, a kao što znamo, postoji samo jedna Zemlja”, navodi Herrmann. Budući kolaps klimatskih sustava sam će po sebi dovesti do gospodarskog pada, koji bi mogao izazvati sveopći kaos i urušavanje društvenog poretka diljem svijeta. Herrmann predlaže da najgori scenarij izbjegnemo tako da planski razgradimo kapitalizam, odnosno provedemo “zeleno smanjivanje” i dobrovoljno se odreknemo mnogih danas samorazumljivih dobara, poput privatnih automobila, letova zrakoplovima, velikih obiteljskih kuća ili prehrane mesom. Kao mogući alternativni model navodi britansko ratno gospodarstvo tijekom Drugog svjetskog rata u kojemu su tvornice ostale u privatnom vlasništvu, ali je država upravljala proizvodnjom i raspodjelom oskudnih resursa. Uglavnom, da bismo osigurali održivu budućnost, moramo smanjiti gospodarstvo, a najbolji način da to napravimo je da ukinemo kapitalizam. Rođena 1964. godine u Hamburgu, Ulrike Herrmann je nakon studija filozofije i povijesti u Berlinu radila za Fondaciju Koerber, neprofitnu udrugu koja potiče razvoj civilnog društva. Od 2000. godine je urednica u nacionalnom dnevnom listu zeleno-lijeve orijentacije Die Tageszeitung, za koji piše o gospodarskim i društvenim temama. Objavila je niz nagrađivanih knjiga, među kojima je i nacionalni bestseler iz 2019. godine “Njemačka, ekonomska bajka”. Povodom hrvatskog izdanja njezine najnovije knjige “Kraj kapitalizma”, Herrmann je ljubazno pristala na razgovor za Express.

