Klub zeleno-lijevog bloka glasat će protiv slanja vojnika u Ukrajinu, poručuje zastupnica platforme Možemo i saborskog Kluba Zeleno-lijevog bloka Sandra Benčić.

Naime, pitanje kako bi zastupnici glasali potegnulo se nakon što je predsjednik Republike Zoran Milanović jasno i glasno poručio kako Hrvatska vojnike neće slati u Ukrajinu u slučaju eskalacije sukoba Ukrajine i Rusije. Ministar obrane Mario Banožić objasnio je proceduru u tom slučaju.

- Sabor je tijelo koje donosi odluku gdje će se Hrvatska vojska kretati temeljem prijedloga Vlade i davanja suglasnosti predsjednika Republike Hrvatske. Konkretno, za slanje vojske traži se na Vladin prijedlog suglasnost predsjednika, a onda Sabor većinom donosi odluku o tome. Ukoliko izostane suglasnost predsjednika, onda Sabor donosi odluku dvotrećinskom većinom. Procedure su vrlo jasne, kao i naše članstvo u NATO-u, sav onaj ugled koji uživamo, prema tome, imamo i nekakve obaveze - poručio je.

'Hrvatska ne treba slati svoje ljude u one ratove koji su poticani zbog tuđih interesa'

Benčić ističe kako je Zeleno-lijevi blok uvijek bio protiv slanja vojnika u zone ratnog sukoba.

- Zato što smatramo da Hrvatska ne treba slati svoje ljude u one ratove koji su poticani zbog nečijih tuđih interesa i u čijoj eskalaciji mi nismo sudjelovali. Posebno smatramo da nije dobro da Hrvatska u sklopu NATO-a šalje svoje vojnike u zemlje koje nisu članice NATO-a. Naša uloga unutar NATO-a bi trebala biti puno više usmjerena na davanje naših kapaciteta za prevenciju sukoba, za diplomaciju, za što, nažalost, s našim ministrom vanjskih poslova nemamo puno kapaciteta, na postkonfliktnu izgradnju mira, zajednica i društva - kaže Benčić dodajući kako u tome imamo najviše iskustva te da bi to trebala biti naša uloga u NATO-u, a ne isključivo vojna komponenta.

- Ni EU ni drugi dionici nisu po pitanju deeskalacije konflikta između Ukrajine i Rusije napravili dovoljno nego su se s obje strane povlačile poteze koji su doveli do sadašnje situacije i mi takve poteze ne podržavamo - rekla je izrazivši i stav kako Hrvatska ne može imati divergentan stav dviju grana vlasti oko ovog pitanja.

- To je u ovoj situaciji nedopustivo jer nije riječ o minornom pitanju nego o potencijalnoj eskalaciji sukoba u našoj relativnoj blizini koja globalno može imati dalekosežne posljedice. O tome Hrvatska mora imati jedinstven stav - poručuje.

'Razumijem položaj Ukrajine, ali osobno smatram da naše vojnike ne treba slati tamo'

I predsjednik Kluba Domovinskog pokreta Stjepo Bartulica smatra da naše vojnike ne treba slati u Ukrajinu.

- To je moj osoban stav. No, ako dođe do toga da Sabor mora odlučiti dvotrećinskom većinom, imat ćemo konzultacije unutar Kluba oko toga. Mi razumijemo položaj Ukrajine i podržavamo njihovo pravo da sačuvaju teritorijalni integritet, svoj suverenitet, kao što smo i mi, međutim, nismo za slanje hrvatskih vojnika tamo - kaže kritizirajući i državni vrh zbog oprečnih stajališta oko tog pitanja.

- Imamo situaciju da su se, nažalost, vodeći ljudi države nisu unaprijed konzultirali oko toga. Ova situacija je jako štetna za Hrvatsku općenito, ne ulijeva povjerenje ako se oni u javnosti prepiru oko tog pitanja. Predlažem da se ponašaju zrelo i da pokušaju sjesti za stol jer imaju zajedničku odgovornost - poručuje.

'Vjerujem da do glasanja o tome u Saboru uopće neće ni doći'

Potpredsjednici Sabora Sabini Glasovac u ovom trenutku teško je reći koji bi stav Kluba SDP-a bio u slučaju da predsjednik Milanović ne da suglasnost za slanje vojnika. Misli da ni neće biti potrebe uopće o tome donositi odluku.

- No, kada vidimo kako se razvijaju stvari posljednjih nekoliko dana, izgledno je da se sjeda za stol, da se razgovara i pregovara. To bi u konačnici značilo da ćemo moguće, na sreću svih nas, izbjeći najgori mogući scenarij tako da vjerujem da do glasanja o tome u Saboru uopće neće ni doći - kaže.

Isto misli i Domagoj Hajduković, zastupnik Socijaldemokrata.

- To uopće nije na dnevnom redu, tako da mislim da toga neće ni doći. Ukrajina nije članica NATO-a, mi prema njoj nemamo nikakve obaveze, tako da, s te strane, zaista ne vidim da bi do toga uopće došlo. Ako dođe, pričat ćemo. Ovisi kada i u kakvim okolnostima, ali u ovakvim i sada, ne - kaže.

'Nismo mi ti koji trebamo diktirati tempo ovih sukoba'

Most će vidjeti kako će se odvijati situacija s ovom krizom.

- Kada dođe to vrijeme, donijet ćemo odluku. Ne želim davati bilo kakve hipotetske odgovore, vidjet ćemo što će uopće biti s ovom krizom. Ne mislim da se mala Hrvatska treba petljati na takav način, ni ovo što radi Milanović ni ono što je radio Plenković oko Krima i Ukrajine i da mi diktiramo tempo jednom velikom svjetskom sukobu. Pričekajmo malo, naši strateški partneri su Zapad i SAD, ali nismo mi ti koji trebamo diktirati tempo ovih sukoba niti davati bombastične izjave kao što daju Plenković i Milanović - kaže Nikola Grmoja dodajući kako Hrvatska kao članica NATO-a treba poštivati pozive tog Saveza, ali ističe i kako NATO nije donio nikakvu odluku.

- I zato ne znam zašto Hrvatska treba biti tema ovog velikog geopolitičkog sukoba i zašto se mi na takav način, zahvaljujući Milanoviću i Plenkoviću petljamo i guramo gdje nam nije mjesto. Vidite li da se neka od zemalja naše veličine petlja u taj sukob? Nitko to ne radi osim Hrvatske, zahvaljujući našem premijeru i predsjedniku države - poručuje.

'Ne želim da naši vojnici ginu, ali članica smo NATO-a i imamo obaveze'

S druge strane, nezavisni Hrvoje Zekanović poručuje kako ne želi da naši vojnici ginu, ali podsjeća da smo članica NATO-a i da imamo obaveze.

- Nisam da idemo tamo, ali ako stav NATO saveza bude takav da se šalju vojnici u Ukrajinu, mi to kao članica moramo poštivati. Hrvatska je odabrala saveznike, 2009. smo ušli u NATO pakt, punopravna smo članica EU-a, ali očito je to zaboravio naš slučajni predsjednik Zoran Milanović. Hrvati nisu kukavice i svoje saveze i danu riječ ne raskidaju olako - kaže Zekanović i naglašava da Hrvati neće izdati nikoga pa ni ovaj put Ukrajince „bez obzira što slučajni predsjednik daje izjave koje nemaju veze s ničime, koje su kukavičke.”