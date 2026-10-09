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'MIR NE DOLAZI KROZ SLABOST'

Zelenski bijesan oko Trumpova dogovora o dizelu: 'Darovi Putinu neće donijeti mir svijetu'

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: 3 min
Zelenski bijesan oko Trumpova dogovora o dizelu: 'Darovi Putinu neće donijeti mir svijetu'
Foto: Ukrainian Presidential Press Ser
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Ukrajinski lider upozorio je da takvi ustupci bez jasnog dogovora o deeskalaciji samo jačaju Rusiju

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski oštro je kritizirao dogovor o dizelu između američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina. Ocijenio je da taj potez predstavlja očitu slabost i da ide izravno na ruku Moskvi, omogućujući joj nastavak ratnih djelovanja i terora.

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Putin o dizelu VIDEO
Putin o dizelu | Video: 24sata/Reuters

Mir ne dolazi kroz slabost

Zelenski se oglasio nedugo nakon Trumpove objave o dogovoru s Putinom, prema kojem će Rusija isporučiti milijune tona dizela na američko i globalno tržište. Ukrajinski lider upozorio je da takvi ustupci bez jasnog dogovora o deeskalaciji samo jačaju Rusiju.

- Mir nikada ne dolazi kroz slabost. Bilo kakvo ublažavanje sankcija protiv Rusije bez jasnog i trajnog sporazuma o deeskalaciji očita je slabost - poručio je Zelenski na društvenim mrežama, dodavši da to Rusiji omogućuje da "ubija više, vodi rat dulje i nanosi još veću štetu svijetu".

Također je naglasio da takozvani darovi Putinu neće donijeti mir ni korist civiliziranom svijetu. Upozorio je da će Rusija dizel "vratiti" s dodatnim terorom, nazvavši to investicijom u rat koji treba zaustaviti, a ne produžavati.

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Očekivanja od američkih partnera

Svoju oštru reakciju Zelenski je objavio na dan kada je u Kijevu boravilo dvostranačko izaslanstvo američkog Kongresa. Tijekom susreta, razgovaralo se o koracima potrebnima za okončanje rata.

- Danas su predstavnici američkog Kongresa bili u Kijevu, i zahvalan sam im na posjetu Ukrajini u ovako teškom trenutku. Pitali su što je potrebno za kraj rata. Odgovor mora biti snažan. Moraju postojati sankcije, podrška Ukrajini i pritisak na Rusiju - istaknuo je ukrajinski predsjednik.

Osvrnuo se i na mirovne pregovore koji se održavaju na Floridi, izrazivši sumnju u motive tih pregovora uslijed najnovijih događaja, rekavši kako vjeruje da se ukrajinski pregovarački tim koristi samo kao "dimna zavjesa", što po njemu nije način na koji bi se partneri trebali ponašati.

Simetrična deeskalacija

Kao odgovor na Trumpove navodne zahtjeve da Ukrajina prestane napadati ruske rafinerije zbog rasta cijena dizela, Zelenski je ponovio spremnost na "simetričnu deeskalaciju". Objasnio je da su ukrajinski udari na rusku naftnu infrastrukturu odgovor na dugogodišnju rusku terorističku kampanju protiv ukrajinskog energetskog sektora.

- Ukrajina neće napadati ruske rafinerije ako Rusija ne bude uništavala našu energetsku infrastrukturu - izjavio je, zatraživši od SAD-a da zadrži čvrst stav prema Moskvi.

Američko Ministarstvo financija izdalo je privremenu dozvolu kojom se omogućuje prodaja ruskog dizela na globalnom tržištu, a odluka dolazi u jeku napora Washingtona da spusti cijene goriva uoči izbora na sredini mandata, unatoč zakonu o sankcijama koji je nedavno donesen.

*uz korištenje AI-ja

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