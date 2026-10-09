Zelenski bijesan oko Trumpova dogovora o dizelu: 'Darovi Putinu neće donijeti mir svijetu'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski oštro je kritizirao dogovor o dizelu između američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina. Ocijenio je da taj potez predstavlja očitu slabost i da ide izravno na ruku Moskvi, omogućujući joj nastavak ratnih djelovanja i terora.

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Mir ne dolazi kroz slabost

Zelenski se oglasio nedugo nakon Trumpove objave o dogovoru s Putinom, prema kojem će Rusija isporučiti milijune tona dizela na američko i globalno tržište. Ukrajinski lider upozorio je da takvi ustupci bez jasnog dogovora o deeskalaciji samo jačaju Rusiju.

Peace never comes through weakness. Today, representatives of the U.S. Congress were in Kyiv – a bipartisan delegation – and I am grateful to them for visiting Ukraine at such a difficult time. They asked: what is needed to end the war? The answer must be strong. There must be sanctions under the Lindsey Graham bill, there must be support for Ukraine in protecting lives, and there must be pressure on Russia for its war. And today, there was a conversation between the leaders of America and Russia. A conversation that leads to something different. Recently, there was a European decision to lift sanctions on Russian oligarchs. Since then, Russian strikes and the torment of people have only increased. This past week alone, there was a brutal Russian missile strike on a residential building in Pryluky, aerial bombs were dropped on Kramatorsk – on ordinary city buses – and there have been constant attacks on Kyiv’s energy infrastructure and on the life-sustaining infrastructure in Dnipro, Kharkiv, Odesa, and our other cities. Dozens of people have been killed and hundreds wounded. The Russians are compensating for their inability to achieve their objectives on the battlefield with this kind of terror. This year, Russia is weaker on the battlefield than at any other point in the war. That is why Putin is relying on terror. That is why he is relying on attempts to strike backroom deals to secure some form of pressure relief for Russia, in order to buy more time and more opportunities for war. Any easing of sanctions against Russia without a clear and lasting de-escalation agreement with Russia is an obvious weakness. It plays into Russia’s hands – allowing it to kill more, wage war for longer, have even less respect for America, and inflict even greater losses and damage on the world. Ukraine is ready to take symmetrical de-escalatory steps, and the American team knows our position. Our strikes on Russian oil refineries and other oil facilities are a response to Russia’s years-long campaign of terror against Ukraine’s energy sector. Ukraine will not set Russian oil refineries on fire if Russia does not destroy our energy infrastructure. This is the kind of agreement we are proposing to America, and we believe the United States has enough power to achieve such a compromise. Gifts to Putin will not bring peace or any benefit to the civilized world. Russia will “repay” the diesel with further terror and perfidy. Allowing Russia to sell petroleum products is an investment in a war that must be ended, not prolonged. What is needed is real de-escalation with Russia on a reciprocal basis. We count on America’s fair support for our defense of life, for our defense of people in Ukraine – and on the United States having a correspondingly strong conversation with Russia. A strong one, not a weak one. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 9, 2026

- Mir nikada ne dolazi kroz slabost. Bilo kakvo ublažavanje sankcija protiv Rusije bez jasnog i trajnog sporazuma o deeskalaciji očita je slabost - poručio je Zelenski na društvenim mrežama, dodavši da to Rusiji omogućuje da "ubija više, vodi rat dulje i nanosi još veću štetu svijetu".

Također je naglasio da takozvani darovi Putinu neće donijeti mir ni korist civiliziranom svijetu. Upozorio je da će Rusija dizel "vratiti" s dodatnim terorom, nazvavši to investicijom u rat koji treba zaustaviti, a ne produžavati.

Očekivanja od američkih partnera

Svoju oštru reakciju Zelenski je objavio na dan kada je u Kijevu boravilo dvostranačko izaslanstvo američkog Kongresa. Tijekom susreta, razgovaralo se o koracima potrebnima za okončanje rata.

- Danas su predstavnici američkog Kongresa bili u Kijevu, i zahvalan sam im na posjetu Ukrajini u ovako teškom trenutku. Pitali su što je potrebno za kraj rata. Odgovor mora biti snažan. Moraju postojati sankcije, podrška Ukrajini i pritisak na Rusiju - istaknuo je ukrajinski predsjednik.

Osvrnuo se i na mirovne pregovore koji se održavaju na Floridi, izrazivši sumnju u motive tih pregovora uslijed najnovijih događaja, rekavši kako vjeruje da se ukrajinski pregovarački tim koristi samo kao "dimna zavjesa", što po njemu nije način na koji bi se partneri trebali ponašati.

Simetrična deeskalacija

Kao odgovor na Trumpove navodne zahtjeve da Ukrajina prestane napadati ruske rafinerije zbog rasta cijena dizela, Zelenski je ponovio spremnost na "simetričnu deeskalaciju". Objasnio je da su ukrajinski udari na rusku naftnu infrastrukturu odgovor na dugogodišnju rusku terorističku kampanju protiv ukrajinskog energetskog sektora.

- Ukrajina neće napadati ruske rafinerije ako Rusija ne bude uništavala našu energetsku infrastrukturu - izjavio je, zatraživši od SAD-a da zadrži čvrst stav prema Moskvi.

Američko Ministarstvo financija izdalo je privremenu dozvolu kojom se omogućuje prodaja ruskog dizela na globalnom tržištu, a odluka dolazi u jeku napora Washingtona da spusti cijene goriva uoči izbora na sredini mandata, unatoč zakonu o sankcijama koji je nedavno donesen.

*uz korištenje AI-ja