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TKO JE IZA NAPADA?

Zelenski: Brodove su napali Rusi. Bugari: Ne znamo tko je poslao dronove na brodove

Piše Filip Sulimanec,
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Zelenski: Brodove su napali Rusi. Bugari: Ne znamo tko je poslao dronove na brodove
Foto: PETKO MOMCHILOV
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Volodimir Zelenski rekao je sinoć da je ukrajinska mornarica kontaktirala bugarske kolege nakon napada na dva civilna broda u bugarskim teritorijalnim vodama te da je napad izvela Rusija

Bugarski ministar obrane Dimitar Stojanov rekao je da još nije moguće utvrditi jesu li dronovi koji su pogodili dva trgovačka broda bili ukrajinski ili ruski. Istaknuo je da nije riječ o nesreći, već o ciljanom napadu, piše BGNES. Dodao je i da je Bugarska možda postala dio onoga što je nazvao „hibridnim ratom između Ukrajine i Rusije“.

Stojanov je objasnio da bi za utvrđivanje podrijetla dronova trebalo pronaći njihove ostatke ili bi jedna od strana trebala preuzeti odgovornost za napad. Budući da se to zasad nije dogodilo, Bugarska ne može potvrditi jesu li dronovi bili ukrajinski ili ruski, no smatraju da je napad izveden pomorskim dronovima.

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Stojanov je rekao da je, bez obzira na to s koje su strane dronovi došli, jasno da je Bugarska postala dio „hibridnog rata“ između Ukrajine i Rusije. Dodao je da je riječ o dijelu rata koji se odvija u neposrednoj blizini Bugarske te da u tome nema ničeg iznenađujućeg.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je sinoć da je ukrajinska mornarica kontaktirala bugarske kolege nakon napada na dva civilna broda u bugarskim teritorijalnim vodama te da je napad izvela Rusija.

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Komentari 12
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