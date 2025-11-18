Obavijesti

RAT U UKRAJINI

Zelenski ide u Tursku. Nada se sporazumu s Rusima

Foto: Alina Smutko

krajinski predsjednik Volodimir Zelenskij najavio je u utorak da će u srijedu otputovati u Tursku kako bi pokušao "oživjeti" mirovne pregovore i ponovno pokrenuti razmjenu zatvorenika s Rusijom.

"Sutra ću održati sastanke u Turskoj. Pripremamo se za oživljavanje pregovora, a razvili smo rješenja koja ćemo predložiti našim partnerima", objavio je na društvenim mrežama.

"Također radimo na nastavku razmjene zatvorenika i vraćanju naših zatvorenika kući, rekao je Zelenskij.

Ukrajinski čelnik nije podijelio s kojim se dužnosnicima planira sastati, ali je izvor iz Turske u utorak rekao da će posebni američki izaslanik Steve Witkoff posjetiti Tursku u srijedu i pridružiti se planiranim razgovorima s ukrajinskim predsjednikom.

Rusija još nije reagirala na najavu ukrajinskog predsjednika.

U Istanbulu je održano nekoliko krugova razgovora u pokušaju okončanja ruske invazije na Ukrajinu pokrenute 2022., ali razgovori dosad nisu iznjedrili veće pomake.

Razmjena zarobljenika i repatrijacija posmrtnih ostataka jedini su konkretni rezultati ovih razgovora.

Posljednja razmjena zarobljenika bila je u listopadu.

Stavovi dviju strana o uvjetima za mir, primirju pa čak i sastanku između predsjednika zaraćenih strana ostaju dijametralno suprotni.

Volodimir Zelenskij od ponedjeljka obilazi europske zemlje kako bi zatražio veću podršku od svojih saveznika dok Rusija bombardira ukrajinsku energetsku infrastrukturu uoči zime.

U utorak bi se trebao sastati sa španjolskim premijerom Pedrom Sánchezom i kraljem Filipom VI., dan nakon posjeta Francuskoj.

