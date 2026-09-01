Zelenski: Imamo informacije. Nažalost, Putin ne želi mir

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obratio se naciji i otkrio kako ima obavještajne podatke koji upućuju da Putin u ovom trenutku više želi nastavak rata nego diplomaciju i pregovore.

- Nažalost, zasad sve obavještajne informacije i naše i informacije naših partnera kao i svi signali koji dolaze iz Rusije ukazuju na to da ruski čelnik osobno želi nastavak rata. Čak i sada, kada bi apsolutna većina njegova vlastitog društva pristala zaustaviti rat duž crte dodira - rekao je Zelenski.

For now, unfortunately, all the intel – both ours and our partners’ – and all the signals from Russia indicate that the Russian leader personally wants more war. Even now, when the absolute majority of his own society would agree to stop the war along the line of contact. pic.twitter.com/OxTa3tmS5R — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 31, 2026

Kolovoz 2026. donio je niz incidenata koji su povećali rizik od izravne eskalacije između Rusije i NATO-a. Najozbiljniji su bili upadi dronova u zračni prostor članica Saveza: 14. kolovoza talijanski borbeni avion u sastavu NATO-ove misije oborio je dron iznad Latvije, dok je 16. kolovoza NATO-ov F-18 oborio dron koji je ušao u rumunjski zračni prostor, a incidenti su se nastavili i u Crnom moru.

Istodobno su Poljska i baltičke zemlje pojačale zaštitu kritične infrastrukture zbog upozorenja obavještajnih službi o mogućim ruskim sabotažama ili operacijama pod lažnom zastavom, kojima bi se mogao testirati odgovor i jedinstvo NATO-a.

Zabrinutost je dodatno porasla zbog sve intenzivnijih ruskih napada na Ukrajinu i straha da bi pojedini incident mogao rezultirati pogrešnom procjenom ili izravnim sukobom ruskih i NATO-ovih snaga.