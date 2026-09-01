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OBRAĆANJE NACIJI

Zelenski: Imamo informacije. Nažalost, Putin ne želi mir

Piše Filip Sulimanec,
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Zelenski: Imamo informacije. Nažalost, Putin ne želi mir
Foto: Vladislav Culiomza
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Nažalost, zasad sve obavještajne informacije i naše i informacije naših partnera kao i svi signali koji dolaze iz Rusije ukazuju na to da ruski čelnik osobno želi nastavak rata, rekao je Zelenski

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obratio se naciji i otkrio kako ima obavještajne podatke koji upućuju da Putin u ovom trenutku više želi nastavak rata nego diplomaciju i pregovore.

 - Nažalost, zasad sve obavještajne informacije i naše i informacije naših partnera kao i svi signali koji dolaze iz Rusije ukazuju na to da ruski čelnik osobno želi nastavak rata. Čak i sada, kada bi apsolutna većina njegova vlastitog društva pristala zaustaviti rat duž crte dodira - rekao je Zelenski.

Kolovoz 2026. donio je niz incidenata koji su povećali rizik od izravne eskalacije između Rusije i NATO-a. Najozbiljniji su bili upadi dronova u zračni prostor članica Saveza: 14. kolovoza talijanski borbeni avion u sastavu NATO-ove misije oborio je dron iznad Latvije, dok je 16. kolovoza NATO-ov F-18 oborio dron koji je ušao u rumunjski zračni prostor, a incidenti su se nastavili i u Crnom moru. 

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Istodobno su Poljska i baltičke zemlje pojačale zaštitu kritične infrastrukture zbog upozorenja obavještajnih službi o mogućim ruskim sabotažama ili operacijama pod lažnom zastavom, kojima bi se mogao testirati odgovor i jedinstvo NATO-a. 

 Zabrinutost je dodatno porasla zbog sve intenzivnijih ruskih napada na Ukrajinu i straha da bi pojedini incident mogao rezultirati pogrešnom procjenom ili izravnim sukobom ruskih i NATO-ovih snaga.

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