Obavijesti

News

Komentari 0
TAKTIČKE VARKE PLUS+

Zelenski je odbio otići na pregovore u Moskvu: 'Ne idem nigdje dok terorist raketira'

Piše Tina Jokić,
Čitanje članka: 1 min
Zelenski je odbio otići na pregovore u Moskvu: 'Ne idem nigdje dok terorist raketira'

Zasad je sedam zemalja spremno biti domaćin susreta Rusa i Ukrajinaca. Među njima su Austrija, Vatikan, Švicarska, Turska i tri zaljevske države koje se smatraju neutralnima u sukobu

Može doći u Kijev. Ne mogu ići u Moskvu dok je moja zemlja svakodnevno pod raketnim napadima. Ne mogu ići u glavni grad ovog terorista. Putin to razumije, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tijekom intervjua za ABC News govoreći o pozivu ruskog predsjednika da dođe u Moskvu na diplomatski susret. Zelenski je kazao i kako je spreman za sastanak, ali i da je ovakva ponuda za cilj imala samo odgoditi mogući susret.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ukrajina: Napali smo naftovod Družba u ruskoj regiji Brjansku
'OPSEŽNA ŠTETA OD POŽARA'

Ukrajina: Napali smo naftovod Družba u ruskoj regiji Brjansku

Kijev tvrdi da njegovi napadi na ruske energetske ciljeve, kao odgovor na kontinuirane napade Moskve na Ukrajinu, imaju cilj potkopati ukupne ratne napore protivnika
VIDEO Prvi put od početka rata pogodili zgradu vlade u Kijevu. U novom udaru ubijeno i dijete
ŽESTOKI UDAR RUSA

VIDEO Prvi put od početka rata pogodili zgradu vlade u Kijevu. U novom udaru ubijeno i dijete

Kijevski gradonačelnik Vitalij Kličko rekao je da je odmah nakon napada izbio požar u zgradi vlade u centru grada, koji je započeo kišom dronova, a zatim su uslijedili raketni napadi.
Rusi dronovima napali Kijev, u žestokom udaru ima i poginulih. Poljaci i saveznici digli avione
NAPALI I ZAPAD ZEMLJE

Rusi dronovima napali Kijev, u žestokom udaru ima i poginulih. Poljaci i saveznici digli avione

Rusija je u nedjelju rano ujutro izvela zračne napade i na zapadnu Ukrajinu, blizu granice s Poljskom, zbog čega su aktivirani poljski i saveznički zrakoplovi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025