Zasad je sedam zemalja spremno biti domaćin susreta Rusa i Ukrajinaca. Među njima su Austrija, Vatikan, Švicarska, Turska i tri zaljevske države koje se smatraju neutralnima u sukobu
Zelenski je odbio otići na pregovore u Moskvu: 'Ne idem nigdje dok terorist raketira'
Može doći u Kijev. Ne mogu ići u Moskvu dok je moja zemlja svakodnevno pod raketnim napadima. Ne mogu ići u glavni grad ovog terorista. Putin to razumije, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tijekom intervjua za ABC News govoreći o pozivu ruskog predsjednika da dođe u Moskvu na diplomatski susret. Zelenski je kazao i kako je spreman za sastanak, ali i da je ovakva ponuda za cilj imala samo odgoditi mogući susret.
