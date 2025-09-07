Zelenski je odbio otići na pregovore u Moskvu: 'Ne idem nigdje dok terorist raketira'

Može doći u Kijev. Ne mogu ići u Moskvu dok je moja zemlja svakodnevno pod raketnim napadima. Ne mogu ići u glavni grad ovog terorista. Putin to razumije, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tijekom intervjua za ABC News govoreći o pozivu ruskog predsjednika da dođe u Moskvu na diplomatski susret. Zelenski je kazao i kako je spreman za sastanak, ali i da je ovakva ponuda za cilj imala samo odgoditi mogući susret.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+