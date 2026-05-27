'PRIJETI NAM NOVI VAL NAPADA'

Zelenski je poslao dramatično pismo Trumpu: 'Kritično je...'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poslao je hitno pismo američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, upozoravajući na kritičan nedostatak sustava protuzračne obrane dok Rusija pojačava zračne napade i otvoreno prijeti novim valom udara na Kijev.

U pismu, u koje je uvid imao Kyiv Independent, Zelenski navodi da se Ukrajina u obrani od balističkih projektila gotovo isključivo oslanja na SAD. Dužnosnici strahuju da ograničene zalihe presretača za sustav Patriot neće izdržati nadolazeća bombardiranja. Zelenski stoga moli Trumpa i Kongres za pomoć pri nabavi raketa Patriot PAC-3 i dodatnih sustava. Pismo odražava i zabrinutost zbog poteškoća u nabavi oružja kroz [program Prioritized Ukraine Requirements List (PURL)](https://kyivindependent.com/zelensky-sends-trump-urgent-letter-warning-of-critical-missile-defense-shortages/), koji saveznicima omogućuje financiranje kupnje američkog oružja za Ukrajinu. "Trenutačni tempo isporuka više ne drži korak s prijetnjom", stoji u pismu koje je Bijeloj kući i Kongresu dostavila veleposlanica Olha Stefanišina.

Moskva prijeti 'sustavnim udarima'

Apel dolazi dok Rusija pojačava zračne napade - samo tijekom noći 24. svibnja lansirano je 90 projektila i 600 dronova. Moskva je uz to uputila i javne prijetnje, najavljujući novu rundu udara na Kijev i napade na "centre za donošenje odluka". Rusko ministarstvo vanjskih poslova pozvalo je strane državljane i diplomate da napuste prijestolnicu, tvrdeći da se pripremaju "sustavni udari". Ministar Sergej Lavrov je u razgovoru s američkim državnim tajnikom Marcom Rubijem izravno pozvao Washington da evakuira svoje veleposlanstvo. No, Europska unija te francuska i poljska delegacija javno su objavile da ne namjeravaju otići, nazivajući ruske prijetnje "novom vrstom zastrašivanja".

Zelenski je izjavio kako je nestašica sofisticiranih američkih sustava dijelom uzrokovana i ratom u Iranu, koji je preusmjerio resurse. "Nažalost, dugo nije bilo napretka s Amerikom u pogledu širenja proizvodnje protubalističkih sposobnosti", objavio je, dodajući da Kijev paralelno radi s Europom na jačanju vlastitih kapaciteta. Unatoč teškoj situaciji, ukrajinski predsjednik u pismu Trumpu izražava optimizam.

​- Većina ruskih projektila može se zaustaviti - poručio je.

Apel slijedi nakon što je Zelenski još u travnju naložio zapovjedniku zračnih snaga da hitno kontaktira partnere koji su obećali Patriote, jer su zalihe presretača pale na kritičnu razinu.

