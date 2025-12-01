Zelenski nakon sastanka na Floridi: 'Postoje i dalje neka teška pitanja za riješiti...'

Treba još riješiti neka teška pitanja nakon američko-ukrajinskih razgovora na Floridi, rekao je u ponedjeljak ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski koji će sada nastojati okupiti saveznike u Europi, a izaslanik Donalda Trumpa trebao bi otputovati u Moskvu i obavijestiti Kremlj o pregovorima.

Sve intenzivnija diplomacija za okončanje najsmrtonosnijeg rata u Europi u posljednjih nekoliko generacija prešla je Atlantik u ponedjeljak nakon što su američki i ukrajinski dužnosnici održali razgovore u golf resortu koji je izgradio Trumpov posebni izaslanik i magnat nekretnina Steve Witkoff.

Zelenski je stigao u Pariz tražeći podršku francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, a u utorak će otputovati u Irsku. Ukrajinski ministar obrane trebao bi biti u Bruxellesu na sastancima s NATO-om. Witkoff se zaputio prema Moskvi na sastanak s Vladimirom Putinom u utorak.

Kijev i njegovi europski saveznici vrše pritisak na Washington da izmijeni predloženi američki mirovni plan koji je u početku podržavao glavne ruske zahtjeve: da se Ukrajina odrekne većeg teritorija, smanji veličinu svoje vojske, odustane od ambicije pridruživanja NATO-u te da joj se zabrani ulazak zapadnih snaga na njezin teritorij.

Ukrajina tvrdi da bi to bila kapitulacija te da bi ostala podložna da je Rusija potpuno okupira nakon što je na nju izvršila invaziju 2014., a potom 2022. godine.

"Postignut napredak"

"Postoje neka teška pitanja koja još treba riješiti", objavio je Zelenski na X-u, najavljujući prepun dnevni red sastanaka diljem Europe na kojima će se raspravljati o ishodu pregovora na Floridi. "Bit će to vrlo sadržajan dan", rekao je.

Američki državni tajnik Marco Rubio, domaćin razgovora u Witkoffovom klubu Shell Bay blizu Miamija, rekao je u nedjelju da je Washington "realan u pogledu toga koliko je ovo teško, ali optimističan, posebno s obzirom na činjenicu da smo postigli napredak".

"Ima još posla. Ovo je delikatno", ističe Rubio. "Puno je elemenata i očito je ovdje uključena još jedna strana...koja će morati biti dio jednadžbe, a to će se nastaviti kasnije ovog tjedna kada gospodin Witkoff otputuje u Moskvu", rekao je američki državni tajnik.

Macronovo tapšanje po leđima

Francuski predsjednik Macron, koji je bio domaćin razgovora o slanju "mirovnih snaga" predvođenih Europom u Ukrajinu nakon rata, što bi se zabranilo prvotnim američkim planom, potapšao je Zelenskog po leđima na stepenicama Elizejske palače prije ulaska unutra.

Intenzivirani pregovori odvijaju se u trenutku teške prekretnice za Kijev, koji gubi na frontu i istovremeno se suočava s najvećim korupcijskim skandalom u ratu.

Zelenskijev šef kabineta, koji je predvodio ukrajinsku delegaciju na mirovnim pregovorima, podnio je ostavku u petak nakon što su istražitelji antikorupcijske službe pretražili njegov dom. Dvoje ministara je smijenjeno, a bivši Zelenskijev poslovni partner proglašen je osumnjičenikom.

Trump, koji je obećao brzo okončanje rata, izrazio je frustraciju što se čini da je dogovor nedostižan.

"Ukrajina ima nekih teških manjih problema", rekao je Trump novinarima u zrakoplovu Air Force One u nedjelju, misleći na korupcijski skandal. Ponovio je svoje stajalište da i Rusija i Ukrajina žele završiti rat te je rekao da postoji velika šansa da se postigne dogovor.

Rusija bombardira ukrajinske gradove

Rusija do sada nije pokazala znakove odustajanja od svojih maksimalističkih zahtjeva dok njezine snage sporo napreduju na 1200 kilometara dugoj liniji fronta.

Rusija je priopćila u ponedjeljak da su njezine snage zauzele još jedno naselje na istoku Ukrajine - Klinove u regiji Doneck. Reuters nije mogao neovisno provjeriti situaciju na tom području. Moskva je više puta tvrdila i da je na korak od zauzimanja razorenog grada Pokrovska, njezine najveće nagrade u gotovo dvije godine.

Rusija svake noći bombardira ukrajinske gradove napadima dugog dometa, uglavnom ciljajući energetsku infrastrukturu, često ostavljajući Ukrajince u hladnoći i mraku dok ulaze u četvrtu zimu rata.

Najmanje tri osobe su poginule, a 15 je ranjeno u ruskom napadu na ukrajinski grad Dnjepar preko noći.

Ukrajina uzvraća napadima dugog dometa na ruski izvoz nafte. Kremlj je u ponedjeljak osudio ukrajinske napade na ruski terminal za izvoz nafte koji opslužuje naftovod iz Kazahstana, kao i napade na dva tankera u Crnom moru.