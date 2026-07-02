Zapadni saveznici opskrbili su Ukrajinu protuzračnim sustavima, uključujući američkim baterijama Patriot i njemačkim sustavima IRIS-T. No projektili koje koriste ti sustavi su skupi i nema ih dovoljno
Zelenski nakon smrtonosnog napada: 'Ukrajina mora sama proizvoditi projektile Patriot'
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij u četvrtak je pozvao na uspostavu domaće proizvodnje projektila za protuzračni sustav Patriot, nakon velikog ruskog napada na Kijev u kojem je ubijeno više od 20 ljudi.
"Kako bismo pouzdano zaštitili živote, trebamo vlastitu proizvodnju", rekao je Zelenskij u svome noćnom video obraćanju, govoreći o europskim proizvodnim projektima u Ukrajini ili partnerskim projektima Kijeva sa saveznim zemljama.
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Unfortunately, there is a shortage of anti-ballistic capabilities – a shortage of Patriots – while Putin still intends to “vanquish” residential buildings rather than end his war.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 2, 2026
We have been discussing licenses for the production of Patriots with the U.S. Administration for a… pic.twitter.com/jAA95ITkcD
Zapadni saveznici opskrbili su Ukrajinu protuzračnim sustavima, uključujući američkim baterijama Patriot i njemačkim sustavima IRIS-T. No projektili koje koriste ti sustavi su skupi i nema ih dovoljno.
Rat s Iranom kojeg su pokrenuli američki predsjednik Donald Trump i Izrael dodatno je pogoršao zalihe, a povećana je i globalna potražnja za naprednim streljivom protuzračne obrane.
Zelenskij je rekao da se nada da će Washington dati Ukrajini licencu za domaću proizvodnju Patriota.
Ukrajinsko ministarstvo obrane u četvrtak je opisalo presretanje balističkih projektila kao veliki izazov zbog smanjenih zaliha presretača Patriota.
Ministarstvo je navelo da je ministar obrane Mihajlo Fedorov nedavno kontaktirao gotovo 40 partnerskih zemalja te od njih tražio dostave Patriot projektila iz njihovih postojećih inventara u zamjenu za buduće, već dogovorene zamjenske pošiljke.
Rusija vodi rat protiv Ukrajine duže od četiri godine. Ukrajinske vlasti rekle su da je u velikom napadu tijekom noći na Kijev ubijeno više od 20 ljudi te da je ih ozlijeđeno više od 80.
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