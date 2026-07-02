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NEMA IH DOVOLJNO

Zelenski nakon smrtonosnog napada: 'Ukrajina mora sama proizvoditi projektile Patriot'

Piše HINA,
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Zelenski nakon smrtonosnog napada: 'Ukrajina mora sama proizvoditi projektile Patriot'
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Foto: Valentyn Ogirenko
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Zapadni saveznici opskrbili su Ukrajinu protuzračnim sustavima, uključujući američkim baterijama Patriot i njemačkim sustavima IRIS-T. No projektili koje koriste ti sustavi su skupi i nema ih dovoljno

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij u četvrtak je pozvao na uspostavu domaće proizvodnje projektila za protuzračni sustav Patriot, nakon velikog ruskog napada na Kijev u kojem je ubijeno više od 20 ljudi.

"Kako bismo pouzdano zaštitili živote, trebamo vlastitu proizvodnju", rekao je Zelenskij u svome noćnom video obraćanju, govoreći o europskim proizvodnim projektima u Ukrajini ili partnerskim projektima Kijeva sa saveznim zemljama.

POGLEDAJTE VIDEO:

Zapadni saveznici opskrbili su Ukrajinu protuzračnim sustavima, uključujući američkim baterijama Patriot i njemačkim sustavima IRIS-T. No projektili koje koriste ti sustavi su skupi i nema ih dovoljno.

Rat s Iranom kojeg su pokrenuli američki predsjednik Donald Trump i Izrael dodatno je pogoršao zalihe, a povećana je i globalna potražnja za naprednim streljivom protuzračne obrane.

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Zelenskij je rekao da se nada da će Washington dati Ukrajini licencu za domaću proizvodnju Patriota. 

Ukrajinsko ministarstvo obrane u četvrtak je opisalo presretanje balističkih projektila kao veliki izazov zbog smanjenih zaliha presretača Patriota. 

Aftermath of a Russian missile and drone attack in Kyiv
Foto: Valentyn Ogirenko

Ministarstvo je navelo da je ministar obrane Mihajlo Fedorov nedavno kontaktirao gotovo 40 partnerskih zemalja te od njih tražio dostave Patriot projektila iz njihovih postojećih inventara u zamjenu za buduće, već dogovorene zamjenske pošiljke.

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Rusija vodi rat protiv Ukrajine duže od četiri godine. Ukrajinske vlasti rekle su da je u velikom napadu tijekom noći na Kijev ubijeno više od 20 ljudi te da je ih ozlijeđeno više od 80.

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