Zelenski naljutio Ukrajince. Izbili prosvjedi po gradovima

Prosvjedi su izbili u četvrtak u Ukrajini zbog smjene ministra obrane Mihajla Fedorova, dok su se zastupnici pripremali glasati o novoj vladi u kritičnoj točki sukoba Kijeva s Moskvom.

Druga promjena u vladi predsjednika Volodimira Zelenskija u godinu dana izazvala je bijes javnosti zbog smjene Fedorova, 35-godišnjeg tehnološkog stručnjaka koji je htio preoblikovati kijevsku vojsku u učinkovitiju borbenu snagu.

Foto: Thomas Peter

Stotine ljudi su izašle na ulice glavnog grada Kijeva i drugih ukrajinskih gradova u rijetkim prosvjedima u ratnom razdoblju kako bi zahtijevali objašnjenje.

Predložena nova vlada pod izvršnim direktorom za energetiku Sergijem Koretskim postavit će sadašnjeg ministra unutarnjih poslova Ihora Klimenka kao zamjenu za Fedorova, rekli su zastupnici, u potezu koji je poljuljao vjeru u vodstvo ukrajinskog predsjednika tijekom rata.

Fedorov je potvrdio na X-u kasno u srijedu da mu mandat završava, ali Zelenskij se još nije javno oglasio o tom potezu.

Vođa ratovanja dronovima odgovorio ostavkom

Ukrajina je u svojoj najboljoj poziciji na bojištu od kraja 2022. i napada ruski naftni sektor i vojnu logistiku dronovima i raketama koji su oslabili ruski ratni stroj.

Foto: Thomas Peter

No kijevske snage još uvijek se suočavaju s ruskim napretkom na istoku usred kritičnog nedostatka kopnenih snaga, kao i nedostatka protuzračne obrane dok Moskva pojačava napade balističkim raketama.

"U teškim trenucima, Zelenskij se ponaša kao heroj", napisao je Vitalij Sič, glavni urednik ukrajinskog lista NV. "Ali ne smijemo zaboraviti da su teški trenuci često uzrokovani njegovim idiotskim odlukama", dodao je.

Pavlo Jelizarov, zamjenik zapovjednika ukrajinskih zračnih snaga i ključni vođa u ratovanju dronovima, objavio je u četvrtak da podnosi ostavku kao odgovor na smjenu Mihajla Fedorova, opisavši je "velikim zlom" za ukrajinsku obranu.

Demonstracija blizu ureda predsjednika

U Kijevu se više od 1000 prosvjednika okupilo ispred Zelenskijevog ureda uzvikujući "Sramota!" i noseći transparente "Zašto?" i "Rusi slave".

Prizor je podsjećao na velike prosvjede prošlog srpnja, kada je javno negodovanje prisililo ukrajinskog predsjednika da poništi nepopularnu mjeru kojom je agencijama za borbu protiv korupcije oduzeta njihova neovisnost.

"Mi smo za nadogradnju, a ne ‌za nazadovanje", rekao je prosvjednik koji se identificirao kao Ali. Fedorova je opisao kao učinkovitog i modernog menadžera.

"Vidimo rezultate, vidimo jasan napredak u našoj borbi za slobodu", dodao je Ali.

Drugi prosvjednici zahtijevali su da Zelenskij radije smijeni vrhovnog zapovjednika Oleksandra Sirskog.

Zelenskij kaže da je vladi potrebna obnova

Fedorov, koji je prethodno bio prvi ukrajinski ministar za digitalnu transformaciju, zaslužan je za smanjenje birokracije, jačanje ratovanja bespilotnim letjelicama i provođenje strategije temeljene na podacima za iscrpljivanje ruskih snaga.

No pristaše kažu da su njegovi pokušaji da očisti obrambenu nabavu razbjesnili dijelove establišmenta, a bio je i kritiziran jer nije uspio dovoljno brzo ispuniti svoje obećanje da će reformirati regrutaciju vojnika.

Zelenskij je u nedjelju najavio najnoviji politički potres, tvrdeći da je vladi i agencijama za provođenje zakona potrebna "obnova".

Ukrajinski predsjednik rekao je novinarima u srijedu da očekuje da će ministarstvo obrane i vojni čelnici raditi s većim jedinstvom, čime se činilo da potvrđuje nagađanja da su se razvile napetosti između Fedorova i najviših generala.