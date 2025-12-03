Obavijesti

MIROVNI PREGOVORI

Zelenski: 'Naš pregovarač prvo ide u Bruxelles, a onda i u SAD'

Foto: Valentyn Ogirenko

Kremlj je u srijedu izjavio da nije postignut kompromis o mogućem mirovnom sporazumu za okončanje rata u Ukrajini

Glavni ukrajinski pregovarač Rustem Umerov u srijedu će razgovarati u Bruxellesu sa savjetnicima europskih čelnika za nacionalnu sigurnost, a zatim će posjetiti Sjedinjene Države, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij.

Govorio je nakon što su se posebni izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa Steve Witkoff i zet Jared Kushner sastali u utorak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom radi razgovora. Kremlj je u srijedu izjavio da nije postignut kompromis o mogućem mirovnom sporazumu za okončanje rata u Ukrajini.

FILE PHOTO: U.S. Secretary of State Rubio, Special Envoy Witkoff, and Jared Kushner meet with a Ukrainian delegation in Hallandale Beach
Foto: Eva Marie Uzcategui

- Ukrajinski predstavnici će svoje kolege u Europi informirati o onome što je poznato nakon jučerašnjih kontakata američke strane u Moskvi, a razgovarat će i o europskoj komponenti potrebne sigurnosne arhitekture" -rekao je Zelenskij na Telegramu.

Nakon posjeta Bruxellesu, Umerov i Andrij Hnatov, načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Ukrajine, počet će pripreme za sastanak s Trumpovim izaslanicima u SAD-u, dodao je.

- Ovo je naša stalna koordinacija s partnerima i osiguravamo da je proces pregovora u potpunosti aktivan - rekao je Zelenskij.

Ukraine's President Zelenskiy speaks during a meeting with the media in Kyiv
Foto: Valentyn Ogirenko

Američki mirovni plan od 28 točaka uznemirio je ukrajinske i europske dužnosnike koji su rekli da se time udovoljava glavnim zahtjevima Moskve.

Europske sile potom su iznijele protuprijedlog, a na razgovorima u Ženevi Sjedinjene Države i Ukrajina rekle su da su stvorile „ažurirani i precizniji mirovni okvir“ za okončanje rata. Detalji tih razgovora nisu objavljeni.

