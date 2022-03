Zelenski: 'Navodna povlačenja ruskih vojnika iz Ukrajine je rezultat rada naših branitelja'

Pregovori s Rusijom su u tijeku, ali su to "samo riječi", rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u videoporuci objavljenoj na društvenim mrežama.

- Da, imamo proces pregovora, ali to su samo riječi, bez ičega konkretnog - rekao je Zelenski.

Zelenski je rekao da "navodno povlačenje" ruskih vojnika iz Kijeva i Černihiva nije povlačenje već rezultat rada ukrajinske vojske.

- Postoje izjave o navodnom povlačenju ruskih trupa iz Kijeva i Černihiva i smanjenju aktivnosti okupatora na tim područjima. Ovo nije povlačenje, ovo je rezultat rada naših branitelja koji su ih gurnuli natrag - rekao je.

Nastavio je da se ruske trupe koncentriraju u regiji Donbas za nove napade, rekavši da su Ukrajinci "spremni za ovo".

- Nećemo ništa dati i borit ćemo se za svaki metar naše zemlje - rekao je.

- Ako netko misli da on ili ona može naučiti našu vojsku kako se boriti i kako se suprotstavljati neprijatelju, najbolji način da to učini je da idite na bojno polje sami, ne s kauča kod kuće ili sa sigurnog mjesta na koje ste pobjegli već sa pravih bojišta i pokažite svoje sposobnosti u borbi. Ako niste spremni za to, nemojte ni početi učiti naše branitelje kako da rade svoj posao - rekao je.

Ukrajinski predsjednik rekao je da je imao jednosatni razgovor s američkim predsjednikom Joeom Bidenom i zahvalio mu na dodatnih 500 milijuna dolara pomoći Ukrajini.

- Ako se želimo zajedno boriti za slobodu - onda tražimo od naših partnera da pomognu i ako se sami zaista borimo za slobodu i zaštitu demokracije, imamo sva prava zatražiti pomoć u ovom ključnom teškom trenutku. Trebaju nam tenkovi, ratni avioni, topništvo...- rekao je Zelenski.

