TAMO SE VODE PREGOVORI

Zelenski: Neka Arapi uvjere Putina na primirje i dobit će naše stručnjake za dronove

Piše Filip Sulimanec,
Ukrajina je spremna poslati svoje najbolje stručnjake za presretanje iranskih dronova na Bliski istok ako regionalni čelnici uspiju uvjeriti ruskog predsjednika Vladimira Putina da pristane na jednomjesečni prekid vatre, izjavio je predsjednik Volodimir Zelenski u intervjuu za Bloomberg 2. ožujka.

Njegove izjave uslijedile su nakon što su iranski napadi dronovima i projektilima pogodili gradove na Bliskom istoku, uključujući Dubai, kao odgovor na koordinirane američke i izraelske napade u kojima su 28. veljače ubijeni iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei i niz drugih visokih dužnosnika. Teheran je također pokrenuo napade na Izrael te na američku vojnu imovinu u Iraku, Bahreinu, Kuvajtu i Kataru.

Zelenski je rekao da je Ukrajina stekla jedinstveno iskustvo u obaranju dronova tijekom ruske sveobuhvatne invazije, od kojih su mnogi tipa Shahed, a koje je Teheran počeo isporučivati Moskvi 2022. godine. Od tada je protiv Ukrajine upotrijebljeno oko 57.000 takvih dronova.

„Predložio bih sljedeće: čelnici Bliskog istoka imaju dobre odnose s Rusima. Mogu zatražiti od Rusa da provedu jednomjesečni prekid vatre“, rekao je ukrajinski predsjednik.

Zelenski je predložio slanje najboljih ukrajinskih operatera sustava za presretanje dronova na Bliski istok ako se postigne prekid vatre. Dodao je da bi primirje moglo trajati dva tjedna ili dva mjeseca kako bi se pomoglo u zaštiti civila u zemljama Bliskog istoka.

Kijev se dosljedno zalaže za bezuvjetni prekid vatre, dok je Moskva taj prijedlog odbacila i nastavila intenzivne napade na Ukrajinu.

Ranije tijekom dana Zelenski je rekao da nije primio nikakve izravne zahtjeve europskih ili bliskoistočnih zemalja za slanje ukrajinskih stručnjaka za obaranje iranskih dronova, nakon izjave britanskog premijera Keira Starmera da bi ukrajinski stručnjaci mogli pružiti savjete o njihovom presretanju.

„Spremni smo podijeliti te informacije. Neka naši partneri dođu k nama“, rekao je Zelenski.

