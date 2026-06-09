Zelenski o Rusiji: 'Izolirani su, sami su. Gube inicijativu'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je u intervju za Guardian otkrio kako Ukrajina stoji značajno bolje nego prije dvije godine, da Rusija ne gubi rat, ali da inicijativa prelazi na ukrajinsku stranu. Prema riječima Zelenskog, koji od 2022. dosljedno tvrdi kako vjeruje da se Ukrajina uz dovoljnu potporu može obraniti od svog agresora, Kremlj gubi više od 30.000 vojnika mjesečno, pri čemu je 23.000 do 24.000 poginulih, a ostatak je „teško” ranjen.

Stvarna brojka bi, sugerira on, mogla biti čak i viša. „Ukupno gledajući, to je jako velika brojka. To znači da oni ne pobjeđuju u ratu”, ističe Zelenski. Ukrajina je također izgubila vojno osoblje, ali u manjem omjeru.

Prošlog tjedna Zelenski je uputio otvoreno pismo ruskom predsjedniku, predlažući sastanak licem u lice kako bi se okončao ovaj užasni sukob. Govoreći u petak na ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu, Putin je odbio tu ponudu.

Pismo je okarakterizirao kao „bezobrazno” i izjavio da ruski teritorijalni zahtjevi – regija Donbas i dvije južne ukrajinske pokrajine – ostaju nepromijenjeni. Također je ustrajao na tvrdnji da ruske snage napreduju na svim dijelovima bojišnice, poručivši im: „Samo nastavite raditi, braćo.”

Putin je, dodaje on, lagao o ratu od samog početka, tvrdeći da je zauzimanje ukrajinske zemlje bilo nužno kako bi se „spasili” govornici ruskog jezika. Njegove su laži poput ljepila koje se koristi kako bi se „povezali” različiti elementi u ruskom društvu, smatra Zelenski.

Na međunarodnoj sceni, Rusija je nedavno doživjela nekoliko političkih poraza. U travnju je Putinov najbliži saveznik u Europi, Viktor Orbán, teško poražen na općim izborima u Mađarskoj. Nedavni ruski napori da podrže prokremljske kandidate u Moldaviji te — tijekom vikenda — u Armeniji također su propali. „Gube utjecaj u različitim zemljama, uključujući i Azerbajdžan”, kaže Zelenski. Dodaje: „Izolirani su unutar Europe, kao i od Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, sami su.”

Neće odustati od Donbasa

U svibnju je ruski oligarh Roman Abramovič tajno doputovao u Kijev na razgovore sa Zelenskim. Zelenski kaže kako je rekao Abramoviču da nikada neće odustati od regije Donbas, što je želja Moskve.

Foto: Umit Bektas

Objašnjavajući taj sastanak, navodi: „Mislim da se oko Putina nalaze različiti ljudi. Polovica njih želi nastaviti ovaj rat. Polovica želi da on prestane. I mislim da ljudi koji dolaze iz poslovnog svijeta razumiju da je gospodarstvo u Rusiji u užasnoj situaciji. Vrlo je blizu kolapsa.”