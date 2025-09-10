Zelenski o ruskim dronovima u Poljskoj: 'Opasan presedan, Rusi moraju osjetiti posljedice'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenim se mrežama osvrnuo o novoj eskalaciji rata na vlastitom teritoriju, ali i o ruskim dronovima koje su oborili Poljaci.

- Ovo u Poljskoj je još jedan korak eskalacije, izuzetno opasan presedan za Europu. Najmanje osam dronova je ciljalo Poljsku. Daljnji razvoj događaja ovisi samo o zajedničkoj koordinaciji članica. Rusi moraju osjetiti posljedice, moraju shvatiti da se rat proširio i da mora stati - poručio je ukrajinski predsjednik.

Više o drami u Poljskoj čitajte ovdje

Zatim se osvrnuo na napade u Hmeljničkoj oblasti, gdje su Rusi projektilom pogodili običnu šivaću radionicu.

- Do sada su prijavljene tri ozlijeđene osobe. Ovo je samo jedno od mjesta današnjeg masovnog ruskog napada: oko 415 dronova različitih tipova te više od 40 krstarećih i balističkih projektila - kazao je.

- 15 naših oblasti bilo je napadnuto. Nažalost, jedna osoba je poginula u granatiranju u Žitomirskoj oblasti. Moja sućut obitelji i voljenima. Moskva uvijek pomiče granice, a ako ne naiđe na snažnu reakciju, ostaje na novoj razini eskalacije - naveo je Zelenski.