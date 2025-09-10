Obavijesti

News

Komentari 0
NAJMANJE OSAM IH JE BILO

Zelenski o ruskim dronovima u Poljskoj: 'Opasan presedan, Rusi moraju osjetiti posljedice'

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Zelenski o ruskim dronovima u Poljskoj: 'Opasan presedan, Rusi moraju osjetiti posljedice'
Foto: Alina Smutko

O ruskim dronovima koji su ušli u poljski zračni prostor, ravnodušan nije ostao niti ukrajinski predsjednik...

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenim se mrežama osvrnuo o novoj eskalaciji rata na vlastitom teritoriju, ali i o ruskim dronovima koje su oborili Poljaci.

- Ovo u Poljskoj je još jedan korak eskalacije, izuzetno opasan presedan za Europu. Najmanje osam dronova je ciljalo Poljsku. Daljnji razvoj događaja ovisi samo o zajedničkoj koordinaciji članica. Rusi moraju osjetiti posljedice, moraju shvatiti da se rat proširio i da mora stati - poručio je ukrajinski predsjednik.

Više o drami u Poljskoj čitajte ovdje

Zatim se osvrnuo na napade u Hmeljničkoj oblasti, gdje su Rusi projektilom pogodili običnu šivaću radionicu.

- Do sada su prijavljene tri ozlijeđene osobe. Ovo je samo jedno od mjesta današnjeg masovnog ruskog napada: oko 415 dronova različitih tipova te više od 40 krstarećih i balističkih projektila - kazao je.

DOČEKALI GA PROSVJEDNICI VIDEO Trumpa pitali o ruskim dronovima u Poljskoj na izlazu iz restorana. Ovako je reagirao
VIDEO Trumpa pitali o ruskim dronovima u Poljskoj na izlazu iz restorana. Ovako je reagirao

- 15 naših oblasti bilo je napadnuto. Nažalost, jedna osoba je poginula u granatiranju u Žitomirskoj oblasti. Moja sućut obitelji i voljenima. Moskva uvijek pomiče granice, a ako ne naiđe na snažnu reakciju, ostaje na novoj razini eskalacije - naveo je Zelenski.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Poljaci oborili ruske dronove, na sastanku u Varšavi govorilo se o aktivaciji 4. Članka saveza!
DRAMA NA NEBU

Poljaci oborili ruske dronove, na sastanku u Varšavi govorilo se o aktivaciji 4. Članka saveza!

Uslijed ruske agresija na Ukrajinu, desetak dronova ušlo je u poljski zračni prostor. Neki su oboreni, a zbog svega su poljske vlasti provele izvanredni sastanak...
Izraelska vojska napala Katar! Hrvatski veleposlanik: Sve smo Hrvate upozorili da se sklone...
IZ MINUTE U MINUTU

Izraelska vojska napala Katar! Hrvatski veleposlanik: Sve smo Hrvate upozorili da se sklone...

O udaru na Dohu oglasila se i izraelska vojska, ne spominju Katar, ali s više strana stiže potvrda kako oni stoje iza napada.
Slagalica strave u Splitu: Nakon 13 godina policija otkrila tko je bio raskomadani leš sa Zente
RIJEŠILI MISTERIJ

Slagalica strave u Splitu: Nakon 13 godina policija otkrila tko je bio raskomadani leš sa Zente

U jesen 2012. godine na Zenti je pronađeno raskomadano tijelo, a sve do sada nije se znalo o kome se radi. Policija je provjeravala osobnu koja je davno istekla te su otkrili identitet leša

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025