Zelenski otvoreno kod Piersa Morgana: Bilo je 'bolno' kada je Trump stao na drugu stranu

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u intervjuu u srijedu da je bilo "bolno" kada je Donald Trump zauzeo drugu stranu u ratu Ukrajine protiv Rusije, nakon što je američki predsjednik rekao da bi Zelenski trebao biti zamijenjen.

Zelenski je za emisiju "Piers Morgan Uncensored" rekao: "Bolno je kada predsjednik Trump odabere jednu stranu, koja nije naša strana."

Također je rekao da mu ne smeta ako je Trump u sredini između Ukrajine i Rusije, ali je dodao: "Ako ste u sredini, morate ostati u sredini."

Na pitanje smatra li da ga je Trump izdao, s obzirom na to da je američki predsjednik tijekom vikenda, nakon što je pristao ukinuti sankcije na izvoz ruskog dizela, zatražio da Ukrajina dobije novog predsjednika, Zelenski je odgovorio: "Iskreno, da... ali to je ipak malo složenije od samo mojih emocija ili mojih osjećaja."

"Šteta je što gubimo jakog partnera", dodao je.

Zelenski je također poručio: "Mi ne prodajemo svoju zemlju... za nas to nije pitanje posla, to je jednostavno naš život i ovo je naša zemlja."