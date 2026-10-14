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OTVORIO DUŠU

Zelenski otvoreno kod Piersa Morgana: Bilo je 'bolno' kada je Trump stao na drugu stranu

Piše HINA,
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Zelenski otvoreno kod Piersa Morgana: Bilo je 'bolno' kada je Trump stao na drugu stranu
Foto: Instagram
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Također je rekao da mu ne smeta ako je Trump u sredini između Ukrajine i Rusije, ali je dodao: 'Ako ste u sredini, morate ostati u sredini'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u intervjuu u srijedu da je bilo "bolno" kada je Donald Trump zauzeo drugu stranu u ratu Ukrajine protiv Rusije, nakon što je američki predsjednik rekao da bi Zelenski trebao biti zamijenjen.

Zelenski je za emisiju "Piers Morgan Uncensored" rekao: "Bolno je kada predsjednik Trump odabere jednu stranu, koja nije naša strana."

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Također je rekao da mu ne smeta ako je Trump u sredini između Ukrajine i Rusije, ali je dodao: "Ako ste u sredini, morate ostati u sredini."

Na pitanje smatra li da ga je Trump izdao, s obzirom na to da je američki predsjednik tijekom vikenda, nakon što je pristao ukinuti sankcije na izvoz ruskog dizela, zatražio da Ukrajina dobije novog predsjednika, Zelenski je odgovorio: "Iskreno, da... ali to je ipak malo složenije od samo mojih emocija ili mojih osjećaja."

"Šteta je što gubimo jakog partnera", dodao je.

Zelenski je također poručio: "Mi ne prodajemo svoju zemlju... za nas to nije pitanje posla, to je jednostavno naš život i ovo je naša zemlja."

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