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Zelenski poslao upozorenje aviokompanijama: 'Rusko nebo više nije sigurno'. Javio se Putin

Piše HINA,
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Zelenski poslao upozorenje aviokompanijama: 'Rusko nebo više nije sigurno'. Javio se Putin
Foto: Vladislav Culiomza
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Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je zrakoplovne kompanije na opasnosti korištenja ruskog zračnog prostora zbog prisutnosti ukrajinskih dronova, dok je Vladimir Putin najavio odgovor na te tvrdnje.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je u utorak zrakoplovne tvrtke i osiguravajuća društva da je prisutnost ukrajinskih dronova učinila rusko nebo opasnim za korištenje te da je zapravo zatvoreno, a ruski čelnik Vladimir Putin rekao je da će Moskva odgovoriti na taj "državni terorizam".

"Danas želimo upozoriti svaku zrakoplovnu tvrtku koja koristi ruski zračni prostor, svakog osiguravatelja, sve koji još uvijek koriste ključne ruske zračne luke: rusko nebo postaje potpuno opasno", rekao je Zelenski u večernjem video obraćanju.

Ukrajina ne predstavlja prijetnju civilnom zrakoplovstvu, rekao je ukrajinski predsjednik, dodavši "da će biti dronova na ruskom nebu i na to se mora obratiti dužna pažnja".

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"Iako ruske vlasti to ne najavljuju kako treba, ruski zračni prostor će se efektivno zatvoriti. Rusija, koja je pokrenula rat, zatvara vlastito nebo", dodao je Zelenski.

Upitan za komentar te izjave, ruski čelnik Vladimir Putin rekao je u utorak da to zvuči kao "državni terorizam" i da će Moskva pronaći način da odgovori.

Govoreći na konferenciji za novinare u Kirgistanu, Putin je rekao da nije moguće pregovarati s "teroristima".

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