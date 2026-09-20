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Zelenski povezao Ukrajinu, Srbe i susjede u novi savez: Hrvatska nije dio 'Karpatske osmorke'

Piše Tea Kvarantan Soldatić,
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Zelenski povezao Ukrajinu, Srbe i susjede u novi savez: Hrvatska nije dio 'Karpatske osmorke'
Foto: Profimedia
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U Karpatskoj osmorki našle su se Poljska, Češka, Slovačka, Mađarska, Rumunjska, Srbija i Austrija. Razgovarali su o sigurnosti, energetici, prometnim pravcima, prekograničnoj trgovini i obnovi Ukrajine.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u Bukovelu je pokrenuo novi format regionalne suradnje nazvan "Karpatska osmorka". Uz Ukrajinu, na prvom su se sastanku okupili predstavnici Poljske, Češke, Slovačke, Mađarske, Rumunjske, Srbije i Austrije. Razgovarali su o sigurnosti, energetici, prometnim pravcima, prekograničnoj trgovini i obnovi Ukrajine.

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Komentari 1
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