Zelenski 'Rusi su ubili šestero u ukrajinskom selu. Lansirali su sjevernokorejsku raketu!'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij u četvrtak je rekao da je po preliminarnim podacima Rusija koristila sjevernokorejsku balističku raketu za napad na ukrajinsko selo u kojem je poginulo šestero ljudi.

- U Radušni su Rusi prvi put nakon dugo vremena upotrijebili projektil iz Sjeverne Koreje – to pokazuju preliminarni podaci - rekao je Zelenskij u svom večernjem video obraćanju.

POGLEDAJTE VIDEO:

In the strike on Radushne, for the first time in a while, the Russians used a North Korean missile, according to preliminary data. Of course, more examinations will follow, and everything will be verified, but as of now – it is a North Korean ballistic missile. The alliance… pic.twitter.com/UtTTNGwBUb — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 30, 2026

Radušna se nalazi u blizini Krivog Riha, rodnog mjesta predsjednika Zelenskog.

Pojasnio je da će se obaviti analize kako bi se potvrdilo podrijetlo projektila, optužujući savez "moskovskog ološa" s "ludim sjevernokorejskim režimom" za ubojstva ukrajinske djece.

U ruskim napadima balističkim projektilima na Ukrajinu u četvrtak je poginulo najmanje sedmero ljudi.

Kod Krivog Riha, u središnjoj Ukrajini, među šestero poginulih bile su djevojčice u dobi od pet i 12 godina, dok je osmero ljudi ozlijeđeno. Jedna je osoba poginula u Kijevu.