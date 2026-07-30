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PRELIMINARNI PODACI

Zelenski 'Rusi su ubili šestero u ukrajinskom selu. Lansirali su sjevernokorejsku raketu!'

Piše HINA,
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Zelenski 'Rusi su ubili šestero u ukrajinskom selu. Lansirali su sjevernokorejsku raketu!'
Foto: screenshot/x
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U ruskim napadima balističkim projektilima na Ukrajinu u četvrtak je poginulo najmanje sedmero ljudi

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij u četvrtak je rekao da je po preliminarnim podacima Rusija koristila sjevernokorejsku balističku raketu za napad na ukrajinsko selo u kojem je poginulo šestero ljudi.

- U Radušni su Rusi prvi put nakon dugo vremena upotrijebili projektil iz Sjeverne Koreje – to pokazuju preliminarni podaci - rekao je Zelenskij u svom večernjem video obraćanju.

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Radušna se nalazi u blizini Krivog Riha, rodnog mjesta predsjednika Zelenskog.

Pojasnio je da će se obaviti analize kako bi se potvrdilo podrijetlo projektila, optužujući savez "moskovskog ološa" s "ludim sjevernokorejskim režimom" za ubojstva ukrajinske djece.

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U ruskim napadima balističkim projektilima na Ukrajinu u četvrtak je poginulo najmanje sedmero ljudi.

Kod Krivog Riha, u središnjoj Ukrajini, među šestero poginulih bile su djevojčice u dobi od pet i 12 godina, dok je osmero ljudi ozlijeđeno. Jedna je osoba poginula u Kijevu.

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