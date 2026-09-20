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ČETVERO RANJENIH

Zelenski: Rusi ubili pripadnika klera u napadu na samostan

Piše HINA,
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Zelenski: Rusi ubili pripadnika klera u napadu na samostan
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Zelenski je izvijestio o napadima na kritičnu i civilnu infrastrukturu u Harkivskoj, Sumskoj i Odeškoj oblasti, te napade na stambene zgrade u Dnjipropetrovskoj i Zaporiškoj oblasti

Rusija je pogodila samostan u Hersonskoj oblasti na jugu Ukrajine, pri čemu je poginuo pripadnik klera, a četvero drugih je ranjeno, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u nedjelju.

Zelenski je na društvenoj mreži X kazao da je u subotnjem napadu korišten FPV dron, odnosno bespilotna letjelica čiji pilot u stvarnom vremenu vidi sliku iz perspektive letjelice.

Regionalne vlasti su rekle da je Rusija napala samostan i selo Červonji Majak uz rijeku Dnjepar, koja odvaja ukrajinske od ruskih snaga.

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Zelenski je također izvijestio o napadima na kritičnu i civilnu infrastrukturu u Harkivskoj, Sumskoj i Odeškoj oblasti, te napade na stambene zgrade u Dnjipropetrovskoj i Zaporiškoj oblasti. Druge regije su također napadnute od prethodne večeri, kazao je.

Prema Zelenskom, Rusija je prošlog tjedna rasporedila preko 2000 dronova te 1700 kliznih bombi i 19 krstarećih i balističkih projektila.

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