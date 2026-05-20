Zelenski: Rusija sprema pet scenarija za širenje rata i mogu mobilizirati 100.000 vojnika

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da Rusija priprema nekoliko mogućih scenarija za dodatno širenje rata prema sjeveru Ukrajine te da bi Kremlj mogao pokrenuti novu veliku mobilizaciju koja bi obuhvatila više od 100 tisuća vojnika. Prema informacijama koje prenosi Kyiv Post, Zelenski je o novim procjenama govorio nakon sastanka s vojnim i sigurnosnim vrhom, na kojem su analizirani obavještajni podaci o mogućim ruskim potezima na sjevernim granicama zemlje. Ukrajinske službe posebno prate moguće pravce napada prema Černjihivu i Kijevu.

- Pripremamo odgovor za svaku moguću opciju djelovanja neprijatelja ako se Rusi zaista usude proširiti agresiju. Naše snage u tom sektoru bit će dodatno pojačane - poručio je Zelenski u objavi na Telegramu.

Dodao je kako Moskva priprema dodatne mobilizacijske mjere koje bi mogle uključivati više od 100 tisuća novih vojnika. Ipak, prema procjenama Kijeva, Rusija takvu operaciju trenutačno ne može provesti u tajnosti, zbog čega bi mogla posegnuti za drugim političkim ili vojnim opcijama.

Zelenski je pritom upozorio i na situaciju u moldavskoj regiji Pridnjestrovlje, sugerirajući da bi Kremlj mogao pokušati otvoriti nova krizna žarišta u regiji.

Istodobno je najavio i dodatno širenje ukrajinskih udara dronovima dugog dometa na ruski teritorij. Te operacije opisao je kao 'sankcije dugog dometa' koje, kako tvrdi, već sada značajno smanjuju ruske vojne kapacitete.

- Ukrajina će se sigurno braniti, a naš je zadatak sada dodatno ojačati državu kako nijedan od pet ruskih scenarija širenja rata preko sjevera Ukrajine ne bi uspio - rekao je Zelenski.

Dodatnu zabrinutost izazvale su i zajedničke vojne vježbe Rusije i Bjelorusije koje uključuju uporabu nuklearnog oružja te logističke i potporne operacije povezane s nuklearnim sustavima.

Bjelorusko ministarstvo obrane objavilo je kako je cilj vježbi povećati spremnost za uporabu 'modernih sredstava uništenja, uključujući specijalno streljivo'.

U vježbama sudjeluju raketne postrojbe i zrakoplovne jedinice, a vojnici uvježbavaju transport i uporabu nuklearnih sustava, kao i djelovanje s improviziranih i nepripremljenih lokacija. Poseban naglasak stavljen je na prikrivanje, dugotrajna premještanja i planiranje raspoređivanja snaga.

Minsk tvrdi da je riječ o redovitoj vojnoj suradnji unutar Savezne države Rusije i Bjelorusije te poručuje da vježbe 'nisu usmjerene protiv trećih zemalja'.

Ipak, ostaju otvorena pitanja o stvarnoj ulozi Bjelorusije, koja formalno nije nuklearna sila, ali prema dostupnim podacima raspolaže vojnicima obučenima za operacije povezane s nuklearnim oružjem.

Zelenski je i ranije upozoravao da Moskva sve snažnije pokušava uključiti Minsk u rat protiv Ukrajine, ali i u moguće buduće operacije prema članicama NATO-a.

Prema njegovim riječima, ukrajinske službe prate kontakte između ruskih dužnosnika i bjeloruskog predsjednika Alexandera Lukašenka, za koje smatraju da imaju cilj povećati vojnu uključenost Bjelorusije u ruske planove.

Podsjetimo, Lukašenko je ranije najavio rotacijsku mobilizaciju pojedinih vojnih postrojbi kako bi se pripremile za moguću 'kopnenu operaciju', poručivši da se Bjelorusija 'priprema za rat', iako se nada da do njega neće doći.