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Zelenski: Rusija sprema veliki napad. Molim vas, čuvajte se

Piše Filip Sulimanec,
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Zelenski: Rusija sprema veliki napad. Molim vas, čuvajte se
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Foto: Valentyn Ogirenko
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Ponovno imamo obavještajne podatke o tome da Rusi pripremaju novi masovni udar. To je posve u Putinovom stilu, odmah nakon američkog Dana nezavisnosti i uoči NATO samita u Ankari, rekao je Zelenski

Predsjednik Volodimir Zelenski izvijestio je da ukrajinske obavještajne službe imaju podatke koji ukazuju na to da Rusi pripremaju novi masovni napad na Ukrajinu, piše Ukrainska Pravda

 - Ponovno imamo obavještajne podatke o tome da Rusi pripremaju novi masovni udar. To je posve u Putinovom stilu, odmah nakon američkog Dana nezavisnosti i uoči NATO samita u Ankari. Rusija želi nanijeti još više zla i ubijati ljude. Molim vas, čuvajte se i obratite pozornost na upozorenja o zračnoj opasnosti - rekao je Zelenski.

Aftermath of a Russian missile and drone attack in Kyiv
Foto: Valentyn Ogirenko

Zelenski se zasebno obratio međunarodnim partnerima Ukrajine s pozivom da ne odgađaju isporuku projektila za protuzračnu obranu: „Svako odgađanje s projektilima za našu protuzračnu obranu, s projektilima za Patriote, košta života i ohrabruje Rusiju da nastavi borbu.”

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Naveo je da svijet posjeduje potrebnu količinu i kvalitetu protuzračne obrane: „Vaše su odluke potrebne za stvarnu zaštitu života u Ukrajini. A iznad svega, to je, naravno, odluka Amerike, odluka moćnih u Europi i svijetu.”

Zelenski je pozvao na aktivno donošenje odluka te dodao da „projektili za Patriot trenutačno nisu potrebni u skladištima, već u baterijama Patriota, u Ukrajini.”

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