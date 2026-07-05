Zelenski: Rusija sprema veliki napad. Molim vas, čuvajte se

Predsjednik Volodimir Zelenski izvijestio je da ukrajinske obavještajne službe imaju podatke koji ukazuju na to da Rusi pripremaju novi masovni napad na Ukrajinu, piše Ukrainska Pravda.

- Ponovno imamo obavještajne podatke o tome da Rusi pripremaju novi masovni udar. To je posve u Putinovom stilu, odmah nakon američkog Dana nezavisnosti i uoči NATO samita u Ankari. Rusija želi nanijeti još više zla i ubijati ljude. Molim vas, čuvajte se i obratite pozornost na upozorenja o zračnoj opasnosti - rekao je Zelenski.

Foto: Valentyn Ogirenko

Zelenski se zasebno obratio međunarodnim partnerima Ukrajine s pozivom da ne odgađaju isporuku projektila za protuzračnu obranu: „Svako odgađanje s projektilima za našu protuzračnu obranu, s projektilima za Patriote, košta života i ohrabruje Rusiju da nastavi borbu.”

Naveo je da svijet posjeduje potrebnu količinu i kvalitetu protuzračne obrane: „Vaše su odluke potrebne za stvarnu zaštitu života u Ukrajini. A iznad svega, to je, naravno, odluka Amerike, odluka moćnih u Europi i svijetu.”

Zelenski je pozvao na aktivno donošenje odluka te dodao da „projektili za Patriot trenutačno nisu potrebni u skladištima, već u baterijama Patriota, u Ukrajini.”