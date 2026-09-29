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Zelenski: Stigli su. 8000 ih je ovdje, a dolazi još 10.000

Piše Filip Sulimanec,
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Zelenski: Stigli su. 8000 ih je ovdje, a dolazi još 10.000
Foto: KCNA
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Trenutačno se na teritoriju Rusije nalazi više od 8.000 sjevernokorejskih vojnika, rekao je Zelenski

Rusi su već započeli dodatnu mobilizaciju, povećavaju broj ljudi koje novače na različite načine. Također planiraju povećati novačenje stranaca, a važno je da vlade zemalja iz kojih Rusija novači ljude u svoje redove tome pruže otpor. Obavijestit ćemo svaku relevantnu vladu, rekao je Volodimir Zelenski.

Dodao je kako je u Rusiji sada 8000 Sjevernokorejaca, a još 10.000 ih dolazi.

 - Također imamo nove podatke o raspoređivanju sjevernokorejskih vojnika u Rusiju. Trenutačno se na teritoriju Rusije nalazi više od 8.000 sjevernokorejskih vojnika. Osim toga, u tijeku su pripreme za raspoređivanje još 10.000 vojnika, oni se odabiru za obuku, a potom i za raspoređivanje u Rusiji - rekao je i dodao da Rusija zauzvrat modernizira sjevernokorejsku vojsku.

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 - Zauzvrat, Rusija, između ostalog, plaća tehnologijom: u Sjevernoj Koreji uspostavljena je proizvodnja napadačkih dronova tipa Shahed uz rusku tehničku pomoć. Tako se zlo širi i tako se prijetnja životima u jednom dijelu svijeta prelijeva u druge dijelove svijeta. To se može prevladati samo zajedničkim djelovanjem - poručio je ukrajinski čelnik.

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