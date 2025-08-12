Zelenski traži ukidanje zabrane putovanja za mlade Ukrajince

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u utorak da je zatražio od vlade da ukine ograničenja putovanja u inozemstvo za ukrajinske muškarce u dobi između 18 i 21 godine.

"Vjerujem da je ovo pozitivna priča i da će pomoći mnogim mladim Ukrajincima da održe veze s Ukrajinom i ostvare se u Ukrajini - prvenstveno u obrazovanju", rekao je u izjavi.

Većini muškaraca u dobi između 18 i 60 godina - koji se smatraju vojno sposobnima - trenutno je zabranjeno putovanje u inozemstvo, a zemlja je i dalje pod vojnim stanjem u ovoj četvrtoj godini rata s Rusijom.

Zelenski je rekao da bi novo ograničenje trebalo biti od 22 godine.