Zelenski: Uhićen je osumnjičeni za ubojstvo bivšeg predsjednika parlamaneta Andrija Parubija

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je u ponedjeljak na aplikaciji Telegram da je uhićena osoba osumnjičena za ubojstvo bivšega predsjednika parlamenta Andrija Parubija.

"Istraga je u tijeku", napisao je Zelenski na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram.

"Hvala policiji na brzom i koordiniranom djelovanju. Sve okolnosti ovoga strašnog ubojstva moraju biti razotkrivene", dodao je.

Ukrajinski zastupnik i bivši predsjednik parlamenta ubijen je u subotu u Lavovu vatrenim oružjem.

Parubij je bio predsjednik parlamenta od 2016. do 2019. godine, sudjelovao je u proeuropskim pokretima u Ukrajini, u "narančastoj revoluciji" 2004. te na Majdanu 2014. godine.