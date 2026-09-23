Zelenski je rekao da je Ukrajina u stalnom kontaktu sa saveznicima oko osiguravanja novih sustava protuzračne obrane. Istaknuo je i da se ne može razgovarati o ublažavanju sankcija Rusiji „kada Ukrajinci svakodnevno žive pod prijetnjom raketnih i dronovskih napada“.
Zelenski upozorava: 'Rusija priprema novi veliki napad'
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da Rusija priprema novi veliki napad na Ukrajinu te je pozvao saveznike da nastave jačati ukrajinsku protuzračnu obranu i upozorio da nema razloga za ublažavanje sankcija Moskvi dok traju prijetnje raketnim i dronovskim napadima.
"Obavještajni podaci sada pokazuju da Rusija priprema novi masovni napad na Ukrajinu", napisao je Zelenski na Telegramu nakon sastanka s britanskim premijerom Andyjem Burnhamom na marginama Opće skupštine UN-a.
Zelenski je rekao da je Ukrajina u stalnom kontaktu sa saveznicima oko osiguravanja novih sustava protuzračne obrane. Istaknuo je i da se ne može razgovarati o ublažavanju sankcija Rusiji „kada Ukrajinci svakodnevno žive pod prijetnjom raketnih i dronovskih napada“.
Ruske snage već dugo izvode velike noćne napade dronovima i projektilima, no posljednjih su tjedana promijenile taktiku te sve češće izvode napade tijekom cijelog dana.
Moskva je posljednjih mjeseci počela koristiti i dronove na mlazni pogon koji lete na većim visinama i otežavaju djelovanje protuzračne obrane, čime u većoj mjeri nego ranije ometaju poslovni i javni život te rad državnih službi.
Prekid napada
Tijekom boravka u New Yorku Zelenski je s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom razgovarao o nastojanjima da se okonča rat, uključujući mogućnost bilateralnog prekida napada na energetske ciljeve.
Ruske snage polako napreduju na istoku Ukrajine u Donjeckoj oblasti, dok se crta bojišta već mjesecima uglavnom nije znatnije mijenjala. Ukrajinske snage istodobno izvode zračne napade na ciljeve u Rusiji, među kojima su brojni povezani s naftnom industrijom, i do 3000 kilometara od ukrajinske granice.
U razgovoru za Wall Street Journal u New Yorku Zelenski je rekao da ruski predsjednik Vladimir Putin ni dobiva ni gubi rat, ali da ne osjeća pritisak da izravno pregovara o njegovu okončanju.
"Situacija na bojištu nije uspješna za Putina. On ne pobjeđuje, to je istina. I ne gubi, i to je također istina, jer za njega ljudski gubici nisu gubitak ... ali njegovo društvo gubi ljude“, rekao je Zelenski. "On ne smatra da mora stati", dodao je.
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