VIŠE SEKTORA TRPI

Zelenski: 'Vraćamo agresivne ruske napade kući! Za njih su oni postali jako štetni i opasni'

Piše HINA,
Zelenski: 'Vraćamo agresivne ruske napade kući! Za njih su oni postali jako štetni i opasni'
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u ponedjeljak da pojačani ukrajinski napadi bespilotnim letjelicama dugog dometa nanose sve veću štetu ruskom gospodarstvu i energetskom sektoru, dok Kijev nastoji prebaciti rat na ruski teritorij.

„Vraćamo ruski agresivni rat kući – na jedino mjesto odakle je i došao“, rekao je Zelenski u svom večernjem video obraćanju. Istaknuo je nagli porast operacija ukrajinskih dronova duboko u Rusiji.

„Bilo je vrijeme kada su deseci ukrajinskih dronova koji su svakodnevno napadali Rusiju bili velika stvar. Sada stotine naših projektila dugog dometa svaki dan više nisu senzacija, ali su uvijek dobrodošle i korisne vijesti“, rekao je.

Zelenski je rekao da napadi, posebno na rusku infrastrukturu za proizvodnju i preradu nafte, imaju opipljiv utjecaj. Pozivajući se na izvješće ukrajinske obavještajne službe, rekao je da je ruska prerada nafte pala za oko 10% posljednjih mjeseci.

Ruske naftne tvrtke sve su više prisiljene zatvarati bušotine, dodao je. „Za njih je gubitak proizvodnje zaista vrlo bolan“, rekao je Zelenski.

Ruska vojska kasno u ponedjeljak pokrenula je napade na infrastrukturu ukrajinskih rafinerija, prema ukrajinskoj državnoj energetskoj tvrtki Naftogaz.

Šef Naftogaza Serhij Koretski izjavio je na Facebooku da su raketama i dronovima pogođeni i oštećeni neutvrđeni objekti koji pripadaju tvrtki u Dnjepropetrovskoj regiji. Rekao je da puni opseg štete još nije jasan.

Zelenski je rekao da će pritisak na ruske državne financije, dijelom uzrokovan ukrajinskim napadima, postupno prisiliti Moskvu da okonča rat.

"Već sada je značajan broj njihovih regija u stanju bankrota, a [predsjednik Vladimir] Putin vodi Rusiju prema bankrotu", rekao je, pozivajući se na obavještajnu procjenu čije detalje nije otkrio.

Ruski rat protiv Ukrajine, koji je sada u petoj godini, za Moskvi je veliki financijski teret.

Veliki zaokret. Zelenski najavio kaos u Rusiji. Sve je meta!
Veliki zaokret. Zelenski najavio kaos u Rusiji. Sve je meta!

Kao što sam jučer rekao, Rusi bi trebali razmišljati o svojim rafinerijama, svojim naftnim postrojenjima i poduzećima, rekao je Zelenski
Rusija dronovima i raketama napala Odesu i Dnjepar
Rusija dronovima i raketama napala Odesu i Dnjepar

Tri osobe su ozlijeđene nakon što je Rusija projektilima pogodila jugoistočni ukrajinski grad Dnjepar, rekao je na Telegramu regionalni guverner Oleksandr Hanža
Ukrajinci izveli najveći napad na Rusiju: Dronovi ubili četvero
Ukrajinci izveli najveći napad na Rusiju: Dronovi ubili četvero

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obećao je odmazdu u petak nakon najžešćeg ruskog napada dronovima i raketama na Kijev tijekom dva dana otkad je rat počeo prije više od četiri godine.

