Zelenski: 'Vraćamo agresivne ruske napade kući! Za njih su oni postali jako štetni i opasni'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u ponedjeljak da pojačani ukrajinski napadi bespilotnim letjelicama dugog dometa nanose sve veću štetu ruskom gospodarstvu i energetskom sektoru, dok Kijev nastoji prebaciti rat na ruski teritorij.

„Vraćamo ruski agresivni rat kući – na jedino mjesto odakle je i došao“, rekao je Zelenski u svom večernjem video obraćanju. Istaknuo je nagli porast operacija ukrajinskih dronova duboko u Rusiji.

„Bilo je vrijeme kada su deseci ukrajinskih dronova koji su svakodnevno napadali Rusiju bili velika stvar. Sada stotine naših projektila dugog dometa svaki dan više nisu senzacija, ali su uvijek dobrodošle i korisne vijesti“, rekao je.

Zelenski je rekao da napadi, posebno na rusku infrastrukturu za proizvodnju i preradu nafte, imaju opipljiv utjecaj. Pozivajući se na izvješće ukrajinske obavještajne službe, rekao je da je ruska prerada nafte pala za oko 10% posljednjih mjeseci.

Ruske naftne tvrtke sve su više prisiljene zatvarati bušotine, dodao je. „Za njih je gubitak proizvodnje zaista vrlo bolan“, rekao je Zelenski.

Ruska vojska kasno u ponedjeljak pokrenula je napade na infrastrukturu ukrajinskih rafinerija, prema ukrajinskoj državnoj energetskoj tvrtki Naftogaz.

Šef Naftogaza Serhij Koretski izjavio je na Facebooku da su raketama i dronovima pogođeni i oštećeni neutvrđeni objekti koji pripadaju tvrtki u Dnjepropetrovskoj regiji. Rekao je da puni opseg štete još nije jasan.

Zelenski je rekao da će pritisak na ruske državne financije, dijelom uzrokovan ukrajinskim napadima, postupno prisiliti Moskvu da okonča rat.

"Već sada je značajan broj njihovih regija u stanju bankrota, a [predsjednik Vladimir] Putin vodi Rusiju prema bankrotu", rekao je, pozivajući se na obavještajnu procjenu čije detalje nije otkrio.

Ruski rat protiv Ukrajine, koji je sada u petoj godini, za Moskvi je veliki financijski teret.